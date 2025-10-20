⁠El desconsuelo de Diego Placente por la derrota de la Selección en la final Sub 20: "Se escapó un sueño"

El entrenador de la selección Argentina sub 20 se emocionó al hablar de sus dirigidos. El mensaje para Scaloni.

La Selección argentina sub 20 no pudo quebrantar la solidez defensiva de Marruecos con la que logró defender a capa y espada los dos goles conseguidos para imponerse en la final. Con el último pitido final del árbitro del encuentro, los marroquíes gritaron campeón mientras que el combinado nacional se vio golpeado por el resultado del partido.

En conferencia de prensa el entrenador Diego Placente analizó el partido y se emocionó al hablar del equipo: "Los chicos hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas . Estoy orgulloso de ellos, por la actitud que tuvieron", dijo y agregó: "Marruecos fue un justo campeón. En la final se viven muchas emociones y a veces eso puede jugar en contra. Nos costó sobreponernos al error, porque el rival es física y técnicamente muy bueno. Hicimos cambios rápidos para elevar el nivel físico",

" Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final . Y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, sin la posesión pero ágiles para salir y contragolpear. Nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0", analizó y contó sobre la intimidad: "Apoyarlos, están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Felicitarlos. Se gana y se pierde".

El mensaje de Diego Placente para los chicos del seleccionado Sub20 pic.twitter.com/M4IuHPC2Wp — Diario Olé (@DiarioOle) October 20, 2025

"El equipo fue creciendo durante el torneo, en cada partido tuvo solidez. Hoy no logramos mantener esa solidez al principio, y lamentablemente no pudimos remontar. Pero quedo contento con el torneo realizado y el rendimiento de los jugadores. Obvio que nuestro objetivo era ser campeones, pero competir hasta el último día es muy importante. Creo que este equipo estuvo a la altura", soltó.

"El plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de Selección Mayor", confesó Placente y sumó: "Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha, hicimos cosas para unir y pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores".

En su relato soltó: "Hay momentos donde es mejor no decir nada y hoy es eso. En el hotel hablaremos. Se escapó un sueño, pero Argentina volvió a estar en una final de estos torneos y eso también es importante. Este torneo es un crecimiento para ellos y seguramente saldrán mejores y tendrán buenos valores para formar parte de la selección mayor".