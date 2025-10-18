El jugador de la selección argentina que se retiró lesionado en su club

Luego de la gira por Estados Unidos, los futbolistas volvieron a sus clubes para continuar con la temporada.

Con menos de un año para la disputa del Mundial 2026, el cuerpo técnico de la selección argentina mira de reojo todos los cotejos con futbolistas que tienen una gran chance de forma parte de la lista mundialista. En el partido de Atlético de Madrid vs Osasuna, uno de los jugadores de rol preferidos de Lionel Scaloni se retiró lesionado.

El futbolista que se tuvo que retirar lesionado antes de la finalización del primer tiempo es Nicolás González . El jugador de Atlético de Madrid sufrió un choque de cabezas ante un colega de Osasuna, y tras varios minutos del incidente se lo vio en el piso tomándose la parte de atrás de la cabeza con gestos de dolor.

Aunque no quedó claro si tuvo alguna otra molestia, los médicos del Atlético decidieron que no continuara en el encuentro, temiendo una conmoción cerebral que pudiera afectar al jugador de la selección y siendo peligrosa para su salud. En su lugar ingresó otro argentino: Giuliano Simeone.

ALARMAS ENCENDIDAS EN ARGENTINA Y EL ATLETI: Nico González debió abandonar el campo de juego a los 40 minutos del partido con Osasuna y se fue DIRECTO AL VESTUARIO...



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Recordemos que el Atlético de Madrid es uno de los equipos europeos con mayor presencia de argentinos. Además de los dos ya mencionados, hoy es titular Julián Alvarez, y en el banco esperan su oportunidad Juan Musso, Thiago Almada y Nahuel Molina. Cabe destacar también al histórico entrenador del Colchonero y ex jugador de la selección argentina, Diego Simeone.

La bronca del Cholo Simeone ante una insólita decisión arbitral

En el partido correspondiente a la fecha nueve de la Liga Española, el Atlético de Madrid recibe al Osasuna, buscando mejorar un irregular arranque del torneo.

En el marco del primer tiempo, previo a la lesión del argentino, el Colchonero había marcado el primer gol del partido, en los pies de Álex Baena tras una increíble asistencia de Julián Alvarez. Pero el árbitro sorprendió al acudir a la pantalla del VAR para revisar un posible fuera de juego.

La jugada terminó siendo anulada de manera insólita por una supuesta pantalla de Antoine Griezmann, quien al momento del pase se encontraba en offside, pero no participa activamente de la jugada ni le hace falta al defensor que según el cuerpo arbitral fue molestado por el francés.

Ante la decisión de anular el gol, el entrenador del Colchonero estalló ante el árbitro calificando el cobro como una vergüenza. La calentura del DT argentino se da en un marco de un arranque muy irregular en la Liga Española, en la que solo ganó 3 de 8 partidos.

¡EL CHOLO NO LO PUEDE CREER! El árbitro Ricardo De Burgos anuló el 1-0 de Atlético de Madrid sobre Osasuna por esta incidencia de Griezmann en offside... ¿Opiniones?



Atención a la asistencia que había hecho Julián Álvarez



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

El 2025 de Nicolás González: un año con mucho movimiento

El año del ex jugador de Argentinos Juniors viene siendo movido, tanto a nivel personal como futbolístico. Al comienzo de la temporada (mitad del año calendario) fue comprado por el Atlético de Madrid por una cifra superior a los veinte millones de euros.

En el medio, un escándalo de infidelidad puso su nombre en todos los medios de chimentos, ya que su ex pareja contó que lo descubrió con otra mujer por las cámaras que tenían en su casa compartida.

González también pelea por un lugar en la lista para el Mundial 2026. El futbolista es una de las debilidades de Lionel Scaloni, que le dio oportunidades desde el inicio de su ciclo. Pero en Qatar terminó siendo desafectado por una lesión, y buscará revancha en la próxima cita mundialista.