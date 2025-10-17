Como quedó Argentina en el ranking FIFA tras los dos amistosos

Cómo se acostumbra luego de los partidos de selecciones, el organismo publicó la actualización de su ranking.

Después de una emocionante semana de 173 partidos de selecciones nacionales que incluyó las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , en cinco continentes, y una serie de amistosos para aquellos equipos que ya culminaron esa etapa del calendario, se produjeron varios cambios destacables en el Ranking FIFA de octubre de 2025. Y Argentina tuvo movimientos.

España (sigue primera, sin cambios) sumó dos triunfos que le valen para seguir líder en el ranking mundial tras lograr el primer puesto en la anterior clasificación, cuando puso fin al reinado de Argentina que era líder desde abril de 2023. La Albiceleste, actual campeona del Mundo, se coloca segunda tras superar a una Francia (bajó al tercer puesto) a la que le perjudico con sus puntos en el ranking el empate 2-2 en su visita a Islandia en los recientes Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial.

Otro cambio importante entre las diez primeras selecciones lo protagoniza Alemania (subió dos puestos y se acomodó décima), que regresa al top 10 a costa de Croacia (bajó dos y quedó undécima), que se dejó dos puntos en uno de sus recientes partidos en su lucha por clasificarse para la cita de este próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos.

image

Por otro lado, Países Bajos (6.ª, +1) aprovechó el tropiezo de Brasil (7.ª, -1) en su amistoso ante Japón para superarla en la clasificación. Según una nota del organismo que rige el fútbol mundial, "los mayores avances se encuentran fuera del top 50. Níger (108.ª, +9), Lesoto (144.ª, +9) e Islas Feroe (127.ª, +9) han subido nueve puestos".

También destacan Kosovo (84.ª, +7), que alcanza un récord histórico, Siria (86.ª, +6) y Liberia (138.ª, +6), mientras que en la cara opuesta están Grecia (48.ª, -8) y Suecia (40.ª, -8), que bajan ocho puestos tras perder sus últimos encuentros clasificatorios para la Copa Mundial.

La selección que clasificó al Mundial convocando a uno de sus jugadores por LinkedIn

La selección nacional de Cabo Verde consiguió una histórica victoria 3 a 0 sobre Esuatini en el Estadio Nacional de Praia. Con ese resultado, el país africano aseguró por primera vez su participación en una Copa Mundial de la FIFA, que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

image

Los festejos estallaron en las calles de la capital y en todas las islas que componen este estado insular de poco más de 524.000 habitantes. Además, con apenas 4.033 kilómetros cuadrados, Cabo Verde ahora ostenta el récord como el país más pequeño en superficie en jugar un Mundial. También, precisó BBC, queda registrado como el segundo con menor población en alcanzar esa meta, solo detrás de Islandia.

De acuerdo con el sitio web oficial de FIFA, en la cancha, los llamados “tiburones azules” demostraron tenacidad frente a un primer tiempo tenso y parejo. Al reanudarse el duelo, impusieron su jerarquía, anotando tres goles y desatando un hecho inédito para la historia del deporte en África occidental.

De acuerdo con análisis de la prensa internacional, el éxito caboverdiano responde, en gran parte, a la decisión de incorporar jugadores provenientes de la diáspora. Se estima que más de un millón de personas con raíces en Cabo Verde residen repartidas por el mundo. Por ello, la dirigencia se enfocó en buscar talento con ascendencia isleña para ampliar la base competitiva del equipo.

image

14 de los 25 futbolistas convocados a la Selección de Cabo Verde nacieron en Europa. Según detalló RT, esta política de integración permitió que el seleccionado cuente con refuerzos de alto nivel formados en ligas profesionales de diferentes países. Uno de los casos más distintivos es el de Roberto Lopes, defensor nacido en Irlanda e hijo de un inmigrante caboverdiano. La dirección deportiva lo contactó a través de LinkedIn, según relataron fuentes cercanas a la federación.