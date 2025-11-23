El Papu Gómez volvió a jugar tras 776 días luego de la suspensión por doping positivo: cómo le fue

El campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 ingresó a los 58 minutos en el encuentro en el que su equipo, el Padova, perdió 2-0 frente al Venezia.

Después de más de dos años de inactividad oficial, el Papu Gómez volvió a disputar un partido profesional de fútbol y le puso fin a una larga espera de 776 días. El mediapunta argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, regresó a las canchas hoy al ingresar a los 58 minutos en la derrota del Padova frente al Venezia , por la Serie B de Italia.

Su ingreso, más allá del 2 a 0 en contra, marcó un momento muy emotivo para el público presente en el Stadio Comunale Eugeneo, que celebró con una ovación la vuelta del ex San Lorenzo , cuya carrera parecía haberse detenido abruptamente en 2023. El camino que desembocó en este regreso comenzó el 22 de octubre de ese año, cuando finalizó la sanción de dos años que le impuso la Agencia Mundial Antidopaje tras detectar terbutalina en un control realizado en su etapa previa en Sevilla .

Aunque el doping se confirmó cuando ya jugaba para el Monza, la sustancia había aparecido en un análisis mientras integraba el plantel andaluz. El volante creativo sostuvo desde un primer momento su inocencia y explicó que el positivo provenía de un jarabe infantil que había ingerido por error , y que en realidad correspondía a su hijo. Sin embargo, su defensa no logró modificar el castigo y tuvo que cumplir íntegramente la suspensión .

Durante ese extenso período fuera de las competiciones, el ex Calcio Catania no dejó de entrenarse: lo hizo con distintos equipos en España e Italia, manteniendo el objetivo de volver a jugar al máximo nivel. Finalmente, el mes pasado firmó contrato con Padova, una institución que apostó por él, en condición de agente libre. Su debut oficial pudo haberse concretado antes, en el partido ante Juve Stabia, apenas cuatro días después de concluir la sanción.

Cómo está el Padova en la Serie B de Italia

Aún así, una fuerte sobrecarga muscular retrasó su estreno y obligó a esperar una semana más para hacer realidad el retorno. El esperado momento llegó en un contexto deportivo complejo para su nuevo conjunto: el Biancoscudati arrastra una mala racha y no gana desde el 19 de octubre, lo que lo relegó al 14º puesto de la Serie B, lejos de la pelea por el ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PadovaCalcio/status/1992349404892905754&partner=&hide_thread=false '



Papu Gómez fa il suo ritorno in campo dopo pic.twitter.com/JzFMlFUcl2 — Calcio Padova (@PadovaCalcio) November 22, 2025

Si bien el ídolo del Atalanta aportó movilidad y precisión en los minutos finales, no logró torcer el rumbo del encuentro ante un sólido Venezia, que aprovechó sus oportunidades y se quedó con la victoria. Aun así, el foco de la tarde estuvo puesto en el regreso del argentino. El fin de semana dejó también otra vuelta de enorme peso en el fútbol europeo: la de Paul Pogba. El francés, ganador de la Copa del Mundo en 2018, volvió a competir tras 779 días de suspensión por doping y reapareció con la camiseta del Mónaco.