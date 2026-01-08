El tenso cruce de Diego Simeone con Vinicius en la derrota del Atlético de Madrid

El entrenador argentino del Colchonero se cruzó en dos ocasiones con el extremo brasilero en las semifinales de la Supercopa de España.

Diego Simeone tuvo dos cruces con Vinicius en el partido ante Real Madrid.

Diego Simeone , entrenador argentino del Atlético de Madrid , tuvo dos cruces con Vinicius Junior, delantero del Real Madrid , durante las semifinales de la Supercopa de España, en la que los dirigidos por Xabi Alonso se impusieron por 2-1 y avanzaron a la final.

El partido comenzó con un golazo de tiro libre del uruguayo Federico Valverde a los dos minutos de juego, que rompió las manos del arquero del Atlético y abrió el marcador, que seguiría así hasta el final del primer tiempo.

El equipo de Diego Simeone buscó activamente el empate. Contó en el once titular con los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone, e ingresarían desde el banco Thiago Almada y Nahuel Molina. Por el lado de la Casa Blanca, Franco Mastantuono vio algunos minutos desde el banco de suplentes.

Locura de Fede Valverde . En el gol y en el festejo pic.twitter.com/JrK9uhrRWv

El brasilero Rodrygo marcó el 2-0 a los 55 minutos de partido con una gran jugada, eludiendo al defensores del Colchonero y definiendo cruzado contra Oblak.

Rodrygo's second touch to take the ball away from the defender was so beautiful pic.twitter.com/CrAFG8dS6S — WolfRMFC (@WolfRMFC) January 8, 2026

Atlético reaccionó rápidamente con una cabezazo del noruego Sorloth tan solo tres minutos después del 2-0 del Real Madrid, aunque no sería suficiente, ya que fue derrota para los Colchoneros en las semifinales de la Supercopa de España.

1-2.



GOOOOOOOAAAAAAAALLLLL SORLOTH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE HAS PULLED A GOAL BACK VS REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GAME ON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/zfnvEzSbHS pic.twitter.com/GYHOBli1jX — BIG 5 (@sanusi_demola) January 8, 2026

El cruce entre Simeone y Vinicius

El clásico de Madrid tuvo un condimento picante con un cruce sudamericano, entre Diego Simeone y Vinicius Junior. En dos ocasiones, las cámaras captaron una conversación entre ambos protagonistas.

El primer cruce se dio durante el partido, en el que la televisión captó una curiosa frase del entrenador hacia el extremo. Simeone le habría dicho: "Florentino te va a echar", en referencia al presidente del Real Madrid. Esto se da en el medio de los rumores de la no renovación de contrato de la estrella brasilera.

Picante el cruce entre Simeone y Vinicius... pic.twitter.com/4qj5xOeRN9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 8, 2026

Luego, cuando el atacante del Real Madrid fue sustituido en el complemento, se pudo alcanzar a ver una discusión entre ambos, en la que Simeone hacia gestos hacia su oreja, referenciando a los abucheos que sufría Vinicius al retirarse del estadio.

Simeone diciéndole a Vinicius "escucha a la gente" porque hasta en Arabia lo abuchean pic.twitter.com/u8zPSHDgWl https://t.co/EYJLNEuEDf — Jeff (@JeffFcb14) January 8, 2026

La final de la Supercopa: Barcelona vs Real Madrid

Tras superar al Atlético de Madrid en las semifinales, el Real Madrid enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa de España, en un nuevo duelo del clásico que paraliza al mundo.

El Barcelona F.C goleó 5-0 al Athletic Club de Bilbao en el estadio King Abdullah Sports City, por el encuentro correspondiente a la semifinal de Supercopa de España. Los cinco goles del “Culé” fueron realizados por los españoles Ferran Torres, Fermín López Marín; el sueco Roony Bardghji y el brasileño Raphinha.

Barcelona vs Athletic Bilbao (5-0) |



All Goals And Highlights of The Match pic.twitter.com/cEHbqEL0v9 — Ramy (@Ramy_Stats) January 7, 2026

El próximo domingo, en Arabia Saudita (donde se juega esta competición española) se jugará la final de la Supercopa entre los dos equipos más importantes del país.

Será el primer clásico del año 2026 y definirá un título que aunque sea menor, podría definir la temporada para ambos equipos. Real Madrid, sin un lesionado Mbappé, viene tambaleándose con muchos rumores de destitución de Xabi Alonso. Por su parte, Barcelona viene firme, enfocado en lograr la Champions League, que le fue esquiva la temporada anterior.