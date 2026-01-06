¿Celoso? El insólito enojo de Vinicius con Gonzalo, la nueva figura del Real Madrid

Tras un mal partido en lo individual, el brasileño se agarró con el autor de un hat-trick en la goleada del Merengue.

Pese a la goleada 5-1 ante el Betis, el vestuario del Real Madrid no pasa por el mejor momento. Mientras el mundo merengue todavía celebra una necesaria victoria antes del viaje a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España, un video que involucra a Vinicius volvió a sacudir todo puertas adentro .

En las últimas horas , se viralizó el fuerte reclamo que el delantero brasileño le hizo al DT del equipo, Xabi Alonso, en pleno partido contra Gonzalo, el autor de tres de los cinco goles en el triunfo y quién está disfrutando de un gran presente con la casaca del Real.

Tal como expusieron las imágenes difundidas por el programa el El Día Después (Movistar +), luego de escuchar silbidos en su contra, Vini se acercó a su entrenador y se descargó: "Así es imposible. ¡Jodase! Tienen que pasar el balón. Aquí todos quieren regatear y luego me pitan. Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna. Siempre no, pero una".

"Así es imposible, tienen que pasar el balón, aquí TODOS quieren regatear y luego ME PITAN. Dile a Gonzalo (García) que TIENE QUE DAR ALGUNA."



Vinicius Júnior a Xabi Alonso, minutos antes de ser sustituido y silbado por el Bernabéu.



— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 5, 2026

Las imágenes con la lectura de labios del brasileño, que expusieron nuevamente el malestar del brasileño en el conjunto merengue, algo que ya se vio en otras oportunidades durante la actual temporada, se viralizaron y dieron que hablar en todo el mundo.

Este no fue el único momento tenso que protagonizó Vini con Xabi Alonso durante el partido. Antes de ser reemplazado, el DT se calentó porque el brasileño no presionaba en la salida del Betis . "Eh, hostia Vini. ¡Dale, hombre, va! ¡Hostia, presión! Ahí, presiona", le gritó, visiblemente molesto.

La baja sensible que sufrirá el Real Madrid para la Supercopa de España

Kylian Mbappé no jugará en Arabia Saudita la Supercopa de España a causa de una lesión en la rodilla. En el Real Madrid se intentó hasta el final, pero el esguince que sufre en la articulación de la pierna izquierda lo dejó definitivamente fuera de la competición.

El club decidió aplicar un tratamiento conservador con el objetivo de recuperar plenamente la zona y evitar cualquier riesgo. La prioridad es que Kylian vuelva cuando esté listo de verdad y no condicionado, como en sus últimas apariciones. Este martes se oficializó la lista, en la que está Franco Mastantuono, quien viene de sumar minutos en la goleada ante el Betis. Y ahí se confirmó finalmente que el francés no se subirá al avión que llevará al equipo de Xabi Alonso rumbo a Yeda.

El 31 de diciembre se había confirmado la lesión: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda". La caída del francés no llega en un momento cualquiera. El calendario aprieta y los blancos se juegan partidos importantes. Kylian quedará afuera de varios encuentros de Liga, pero el golpe más pesado será en la Supercopa de España. Y también queda en duda para el cruce de Champions del 20 de enero ante el Mónaco, su ex club.

Ante la ausencia, Xabi Alonso convocó a una lista en la que figuran tres jugadores provenientes del Castilla: Fran González, David Jiménez y Thiago Pitarch; el entrenador contará también con Gonzalo como alternativa ofensiva tras su hat-trick frente al Betis. La lista anunciada por el club incluye a Courtois y Lunin en portería; en defensa aparecen Carvajal, David Alaba, Trent Arnold, Marco Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen; en el medio, Jude Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos; y en la delantera, Vinicius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.