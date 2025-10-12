Emotivo: el impactante video de despedida de Nacho Russo para su papá Miguel

El delantero de Tigre, que le dedicó un tanto a su padre en el 1-1 ante Newell's hace apenas dos días, le hizo un homenaje al DT a través de las redes sociales.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una profunda conmoción en el fútbol argentino. Su hijo Ignacio , actual delantero de Tigre, fue protagonista de uno de los momentos más emotivos del fin de semana al convertir un gol en el empate 1-1 frente a Newell’s , apenas dos días después de la muerte de su padre. Tras anotar, el joven artillero señaló al cielo y rompió en llanto, dedicándole el tanto al histórico entrenador.

Horas más tarde, Nacho compartió un sentido video en su cuenta de Instagram, con imágenes del ídolo de Rosario Central como jugador, DT y papá. “Agradecemos de manera eterna todas las muestras de cariño y afecto hacia Miguel. Es increíble el amor que le tienen ”, se puede leer en el clip, que está acompañado de fotos familiares, una serie de escenas en la Selección Argentina -estuvo muy cerca de ir a México 1986- y homenajes de los clubes en los que dejó huella.

El posteo del atacante de 24 años cerró con un mensaje contundente: “No nos va a alcanzar la vida para dar gracias por todo lo que vivimos” . El vínculo entre Miguelo y el romperredes trascendía lo familiar: en 2021, la leyenda tuvo la oportunidad de dirigir a su hijo en el Canalla , en un hecho que los marcó profundamente a ambos. En ese entonces, el estratega lo hizo disfrutar de varios minutos en Primera División -debutó con el Kily González- y destacó su esfuerzo y humildad.

“Es un chico que trabaja mucho, que sabe lo que quiere”, había afirmado, orgulloso, el orientador que perdió la vida mientras cumplía su rol en Boca. Desde entonces, Nacho reconoció públicamente a su progenitor como su principal inspiración en el fútbol. En el video, el jugador del Matador también agradeció las muestras de afecto recibidas por parte del Xeneize, elenco en el que Russo fue campeón en 2007 y 2020.

El profundo agradecimiento para Juan Román Riquelme

En particular, mencionó al médico Guillermo Bortman y al presidente Juan Román Riquelme, a quien le agradeció por “haber cumplido su último deseo”. Cabe destacar que el cuadro azul y oro, además, organizó un velatorio abierto de casi 48 horas para que los hinchas de todas las camisetas pudieran despedir a Miguel, un gesto que dejó perplejo a todo su círculo íntimo.

Durante el fin de semana, todos los clubes de la liga doméstica le rindieron homenaje a Miguelo con un minuto de silencio antes del inicio de los encuentros. De hecho, el combinado nacional también lo recordó en Miami, previo al amistoso ante Venezuela. Las tribunas, los mensajes en redes y los aplausos en cada estadio confirmaron lo que su hijo expresó en las plataformas: que el amor y respeto por Russo fueron tan grandes como su legado.