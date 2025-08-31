Franco Mastantuono fue ovacionado en su debut como titular en el Bernabéu pero la prensa española lo destrozó

Los medios españoles apuntaron con dureza contra el jugador de 18 años por lo hecho durante los 66 minutos que disputó el jugador en la victoria 2-1 ante Mallorca.

Mientras el mítico estadio Santiago Bernabéu ovacionaba a Franco Mastantuono cuando salía del campo de juego a los 66 minutos de la victoria del Real Madrid ante Mallorca, probablemente algunos medios españoles hayan estado escribiendo una dura crítica para el futbolista que fue titular por primera vez en condición de local.

Los hinchas del merengue se estallaron en aplausos y ovación para el habilidoso jugador zurdo cuando se retiró del verde césped para darle lugar a Brahim Díaz luego del entretiempo. Hasta el momento en que Xabi Alonso decidió reemplazarlo Franco tuvo una buena actuación con movimientos interesantes y jugadas que lo podrían haber hecho debutar en la red en el tercer partido con el club.

Sin embargo la prensa europea cuestionó el rendimiento de Mastantuono y no se dejó llevar por el fervor del público que está enamorado del jugador desde el minuto uno que fue presentado como nuevo jugador. “ Discreta actuación ”, rezó el título del diario AS para definir el rendimiento del jugador en la victoria 2-1 ante el Mallorca. Mastantuono . Sumado a esto profundizó: “Apenas tuvo incidencia en el juego, salvo en una jugada en la que probó con un disparo. Le falta tiempo para ubicarse y saber cuál es su función dentro del equipo. Lentamente lo va asumiendo”.

Mastantuono

Por otra parte el reconocido diario Marca no tuvo piedad con el joven de 18 años y a la hora de puntuarlo blanqueó una dura crítica. Es que en el entretiempo el diario puntuó el rendimiento con un 5, siendo la nota más baja en el equipo y la contracara de una hinchada merengue deslumbrada por su presencia.

Por otra parte Mundo Deportivo sostuvo que Mastantuono fue un actor secundario en el encuentro y que "mostró que aún le falta para adaptarse al fútbol europeo”.

"El Real Madrid le espera": medios españoles aseguran que el club busca a un argentino para asociarse con Mastantuono

Franco Mastantuono causó una revolución en en el Real Madrid solo con su presencia, incluso se convirtió en una sensación antes de debutar en el equipo. Parece que la garra argentina del joven y el talento cautivaron al público merengue que se muestran contentos por lo demostrado.

Para contribuir con la felicidad de los hinchas de uno de los mejores equipos del mundo podría darse la llegada de otro futbolista argentino para complementarse con el zurdo de 18 años surgido en las inferiores de River. Los medios españoles lo dejan entrever en sus portadas como una posibilidad concreta el arribo de un joven talento argentino para asociarse con Mastantuono: "El Real Madrid le espera", reza la tapa del diario AS, radicado en Madrid y que sigue el día a día de la casablanca.

Nico Paz

Detrás del título aparece la imagen del joven Nicolás Paz, surgido en la cantera del merengue que actualmente se destaca con la '10' del COMO de Italia donde se convirtió en un crack. En su relato, el diario remarcó: "El club blanco ha transmitido al centrocampista que cuenta con él para la próxima temporada".

Lo cierto es que mientras tanto el elenco italiano no se quiere desprender de un jugador que brilla en el equipo y que, a su vez, tiene una buena proyección entendiendo su nivel a la corta edad que tiene. Pero, según reveló el presidente del club que defiende actualmente, el sueño del zurdo es "jugar en el Bernabéu". Cabe recordar que el futbolista ya tuvo su debut con el plantel mayor del club y disputó ocho encuentros.

Todos los flashes apuntaron a Nico Paz cuando el COMO debutó en la Serie A, aportándole una asistencia y un golazo de tiro libre para darle la victoria a su equipo ante la Lazio.