Sorpresa total: un argentino está entre los cinco mejores jugadores Sub 20 del 2025

Una joya de Argentina integra el listado hecho por el International Centre for Sports Studies (CIES). Quiénes son los otros argentinos en el top 200.

El fútbol argentino transita una buena etapa en cuanto a la generación de nuevos jugadores que sorprenden a nivel mundial con rendimientos dignos de admiración, a punto tal que la Selección argentina logró salir campeón del mundo en 2022 con un equipo plagado de jovenes jugadores liderados por la vieja guardia. Lo positivo es que las apariciones de joyitas continúa.

Es por eso que entre los mejores jugadores Sub 20 a nivel mundial aparecen nombres de jugadores que tienen proyección para integrar el seleccionado que entrena Lionel Scaloni. El International Centre for Sports Studies (CIES) realizó un listado con los 200 futbolistas menores de 20 años, con la sorpresa que entre los cinco mejores aparece un jugador argentino de 18 años.

Se trata del actual jugador del Real Madrid Franco Mastantuono que ya suma dos partidos bajo las órdenes de Xabi Alonso, el último como titular. Según reveló el informe la promesa del merengue se ubica en el quinto lugar de la lista solo por detrás de Estevão Willian ( 4°), Warren Zaire-Emery (3°), Pau Cubarsí (2°) y Lamine Yamal (1°).

Mastantuono-Partido-Real-Portada

Los otros argentinos seleccionados entre los 200 elegidos

Agustín Medina, jugador de 18 años en Lanús, sorprendió al aparecer en la lista junto a Maher Carrizo (Vélez) y Álvaro Montoro (en Botafogo), otros de los futbolistas seleccionados para integrar el ranking.

"El Real Madrid le espera": medios españoles aseguran que el club busca a un argentino para asociarse con Mastantuono

Franco Mastantuono causó una revolución en en el Real Madrid solo con su presencia, incluso se convirtió en una sensación antes de debutar en el equipo. Parece que la garra argentina del joven y el talento cautivaron al público merengue que se muestran contentos por lo demostrado.

Para contribuir con la felicidad de los hinchas de uno de los mejores equipos del mundo podría darse la llegada de otro futbolista argentino para complementarse con el zurdo de 18 años surgido en las inferiores de River. Los medios españoles lo dejan entrever en sus portadas como una posibilidad concreta el arribo de un joven talento argentino para asociarse con Mastantuono: "El Real Madrid le espera", reza la tapa del diario AS, radicado en Madrid y que sigue el día a día de la casablanca.

Nico Paz

Detrás del título aparece la imagen del joven Nicolás Paz, surgido en la cantera del merengue que actualmente se destaca con la '10' del COMO de Italia donde se convirtió en un crack. En su relato, el diario remarcó: "El club blanco ha transmitido al centrocampista que cuenta con él para la próxima temporada".

Lo cierto es que mientras tanto el elenco italiano no se quiere desprender de un jugador que brilla en el equipo y que, a su vez, tiene una buena proyección entendiendo su nivel a la corta edad que tiene. Pero, según reveló el presidente del club que defiende actualmente, el sueño del zurdo es "jugar en el Bernabéu". Cabe recordar que el futbolista ya tuvo su debut con el plantel mayor del club y disputó ocho encuentros.

Todos los flashes apuntaron a Nico Paz en el último fin de semana cuando el COMO debutó en la Serie A, aportándole una asistencia y un golazo de tiro libre para darle la victoria a su equipo ante la Lazio.