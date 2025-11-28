Juan Sebastián Verón habló públicamente en medio del escándalo con AFA

El presidente de Estudiantes de La Plata, recientemente sancionado por la Asociación de Claudio Tapia, dio una nota a Radio Con Vos.

La guerra por el fútbol argentino sigue escalando niveles. Luego de la sanción que recibió Juan Sebastián Verón por parte de AFA, este viernes el presidente de Estudiantes de La Plata salió hablando en Radio Con Vos sobre el conflicto a partir de lo ocurrido con Central, el título que le otorgaron y el pasillo de espaldas que los jugadores del Pincha hicieron el último fin de semana.

" Se convocó para hablar del nuevo torneo y algo del reglamento del playoff, nada más. Después, todo lo otro, viene como ya armado, impuesto sobre algo que termina siendo un campeonato. Se otorga un campeonato que había empezado... se había puesto en consideración darle un reconocimiento, que es muy distinto a darle una estrella a un equipo . Esto no es contra Central, pudo haber sido otro equipo. Cuando me informan de esta situación, pregunté qué pasó, si hubo votación. 'No, no hubo votación' , me dijeron. Ya estaba armado, ya estaba decidido. No fue por la mayoría", dijo la Bruja.

" Sí, di la orden de ponerse de espaldas. Fue así porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos, ni con otros equipos. ¿Por qué en Independiente de Mendoza y Central Córdoba no se hizo? ¿Por qué a Estudiantes sí? ¿Por qué me obligás? En definitiva, cuartas con la libertad de expresión de los jugadores de manifestarse en un lugar que es su ámbito. (Las Sanciones), van direccionadas, hay un ánimo con Estudiantes", explicó sobre el pasillo.

" No quiero ni tengo el objetivo de ser presidente de AFA. Sí me interesa desde el fútbol, en lo deportivo y lo social, que los clubes tengan una impronta más fuerte y prolija. Que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que la gente pueda ver de forma masiva a ver a sus equipos, no solo de local, que las formativas tengan mejores instalaciones... Un fútbol mejor. No tengo palanca política, nadie me estímulo y me dijo 'anda'. Tengo una manera de pensar, a algunos les puede gustar y a otros no. Tengo que defender a mi club con la verdad", agregó el presidente del Pincha.

"Yo no quiero ser presidente de la AFA"

Tras la polémica sanción que recibió Estudiantes, Juan Sebastián Verón habló con @ertenembaum sobre las repercusiones en los medios y negó su interés en ser el representante del fútbol argentino.



Tras la polémica sanción que recibió Estudiantes, Juan Sebastián Verón habló con @ertenembaum sobre las repercusiones en los medios y negó su interés en ser el representante del fútbol argentino. pic.twitter.com/5BogyRy0Yq — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) November 28, 2025

El fallo completo de la AFA contra Estudiantes y Verón

1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

2º) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

3º) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.

4º) IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

5º) SANCIONAR al CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA con multa de CUATRO MIL (4.000) v.e., por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario.vjeDIQ

6º) DISPONER la continuación de las presentes actuaciones respecto de los restantes miembros de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata, a fin de determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponderles en relación con los hechos investigados.