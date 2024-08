Juegos Paralímpicos: ¡el neuquino Iñaki Basiloff logró la primera medalla dorada para Argentina!

Iñaki Basiloff ganó medalla de oro.mp4

"Una locura, no me lo esperaba para nada. Cerré la carrera con lo que me quedaba. Vi que estaban los otros cerca y dije 'es mi momento', así que súper contento", declaró el neuquino apenas salió de la pileta.

"Estaba muy nervioso, hice lo que pude y salió espectacular. Creo que me sentí muy cómodo en el cierre. Poder ver al resto y acercarme me dio energías para terminar más rápido", agregó.

Sobre el momento en el que se dio cuenta de que era campeón Paralímpico señaló: "No lo podía creer. Ver el número 1 al lado de mi nombre es una locura, lo soñé muchísimas veces".

Tercera medalla para Argentina

Para dimensionar el impacto del éxito deportivo que acaba de conseguir Iñaki, cabe mencionar que los otros a argentinos en cuestión del día no pudieron meterse en sus respectivas definiciones. Pipo Carlomagno finalizó en el sexto lugar en los 100 metros espalda (S8) y no logró acceder a la final. Por su parte, Nadia Báez y Andaluz Pellitero corrieron la misma suerte al ser séptimas en sus respectivas carreras en 50m Libres.

La de Iñaki es la primera presea de Oro para la delegación nacional y la tercera en total en los Juegos Paralímpicos de París. Se suma a los bronces de Antonella Ruiz Díaz (lanzamiento de bala) y Juan Samorano (taekwondo).

Cabe recordar que en Tokio 2020, Argentina había cosechado varias medallas de Plata y Bronce, entre ellas la de el rionegrino Hernán Urra, que fue segundo en lanzamiento de bala.

Esta de Oro es la primera en los últimos eventos Paralímpicos para los atletas albicelestes.

Un logro de alcance internacional

A través de las redes sociales, personalidades importantes del deporte y medios de todo el país se hicieron eco del éxito deportivo de Basiloff. Entre ellos, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.