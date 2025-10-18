Conmovedor: así fue el homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Banderas en las tribunas, cantos en homenaje y una camiseta que se elevó al cielo como una estrella para brillar por la eternidad.

Boca realizó un conmovedor homenaje a Miguel Ángel Russo , su exentrenador que falleció el pasado miércoles, en la antesala del partido ante Belgrano de Córdoba por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de que minutos antes del ingreso de los jugadores se proyecte un video sobre Miguel Ángel Russo , los futbolistas de Boca hicieron su homenaje al ingresar al campo de juego.

Sobre una bandera con la cara de Russo que rezaba la frase “Amor con amor se paga” , el capitán Leandro Paredes y el hoy entrenador Claudio Úbeda acercaron una remera de Boca con el año nacimiento del director técnico fallecido y un infinito.

Esta casaca era sostenida por globos y, al soltar la camiseta Paredes y Úbeda, la remera tomó dirección hacía el cielo bajó una lluvia de aplausos y la emoción de los Xeneizes.

En la previa del partido, en los alrededores de La Bombonera, también se vieron varios pasacalles recordando a Russo. Además, la delegación principal llegó al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase histórica que alguna vez supo pronunciar: “A Boca no se le puede decir que no”.

La camiseta especial que utiliza Boca por el fallecimiento de Russo

Entre tantos homenajes que preparó la dirigencia, el plantel viste una camiseta con un parche especial dedicado al entrenador argentino. Tras la cancelación de su encuentro ante Barracas Central por la muerte de Russo, Boca afronta ante Belgrano un partido muy emotivo, ya que es el primero que disputará sin su entrenador, quien fuera el último campeón de la Copa Libertadores con el club.

La imagen del entrenador besando la Libertadores es utilizada en un parche conmemorativo en la camiseta que viste el plantel ante Belgrano. El diseño incluye la fecha de su nacimiento junto al símbolo del infinito.

De esta emotiva manera, Boca recuerda con cariño a uno de los máximos ídolos que pasaron por el banco del club. Russo conquistó la Copa Libertadores 2007, al vencer a Gremio en Porto Alegre, y el campeonato 2019/20, un título que le arrebató a River en la última fecha con el triunfo frente a Gimnasia de La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1979608707345285356&partner=&hide_thread=false Para siempre pic.twitter.com/0fWpHnfXOu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 18, 2025

La imagen de Russo besando el trofeo más importante de América no solo representa un logro deportivo, sino también una historia de amor y pertenencia. Miguel Ángel fue mucho más que un entrenador: fue un símbolo de humildad, trabajo y respeto.

En cada abrazo con sus jugadores, en cada mirada al cielo tras una victoria, se reflejaba la pasión de un hombre que vivió por y para Boca. Su legado no se mide solo en títulos, sino en los valores que dejó grabados en la memoria de cada hincha.

El parche no es solo un homenaje: es una caricia al alma del pueblo boquense. Porque cada vez que la pelota ruede y esa imagen se mueva con el sudor de los jugadores, será como si “Miguelo” volviera a estar en el banco, mirando al cielo de la Bombonera y sonriendo, sabiendo que su historia con Boca jamás tendrá un final.