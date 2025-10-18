Verstappen logró la pole y Colapinto pasó a Q2: en qué posición largará

El piloto argentino de Alpine quedó apenas detrás de su compañero Pierre Gasly en la clasificación del GP de Austin.

El Gran Premio de Estados Unidos ya tiene dueño de la pole, luego de que el neerlandés Max Verstappen dominó la clasificación en el Circuito de las Américas . El argentino Franco Colapinto largará decimoquinto .

El piloto de Red Bull consiguió un tiempo de 1:32.510 , superando por dos decimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) . El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.

Por su parte, Colapinto logró avanzar hasta la Q2 , demostrando solidez en Austin y logró marcar un tiempo de 1:34.044 , que le permitió finalizar decimoquinto , apenas por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly .

La jornada clasificatoria tuvo un inicio accidentado, ya que Isack Hadjar, de Racing Bulls, provocó una bandera roja al impactar contra el muro en los primeros minutos de la Q1, lo que obligó a interrumpir la sesión por casi diez minutos.

Con la grilla definida, Verstappen buscará seguir peleando por el campeonato desde la posición de privilegio, mientras que Norris, segundo en la tabla de pilotos por delante de el neerlandés, y Leclerc intentarán arrebatarle el liderazgo en la salida.

La carrera se realizará este domingo a las 16 (hora argentina) donde Colapinto tendrá la posibilidad de sumar puntos, por primera vez en la temporada, en el Gran Premio de Estados Unidos.

El desempeño de Franco Colapinto en la carrera sprint

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el triunfo en la carrera sprint en el Gran Premio de Estados Unidos que tuvo una largada accidentada y con varios abandonos. El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams).

El argentino Franco Colapinto fue una de las víctimas en la accidentada largada de esta carrera sprint, ya que mientras esquivaba a los autos que habían chocado recibió un impacto por detrás de otro rival. Luego de esta situación, Colapinto sufrió la pinchadura de uno de sus neumáticos, por lo que tuvo que parar en boxes mientras estaba el auto de seguridad.

Finalmente, una vez que se relanzó la carrera el argentino no encontró ritmo en ningún momento y terminó 14° (último debido a los abandonos de Norris, Piastri, Alonso, Stroll y Ocon, sumada a la penalización del británico Oliver Bearman).

El pilarense, que había partido desde la decimoséptima posición, se vio atrapado entre el Sauber de Gabriel Bortoleto y el Racing Bulls de Isack Hadjar, por lo que no tuvo margen para evitar el contacto.

“Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me tocó”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN.

El toque le provocó daños en el monoplaza y lo obligó a pasar por boxes durante el período de safety car. Tras el reinicio, el piloto de Alpine intentó recuperar posiciones, pero la falta de ritmo del auto se hizo evidente.

Colapinto completó las 19 vueltas de competencia y cruzó la meta en el decimoquinto puesto, último entre los coches que lograron finalizar, aunque luego ascendió al decimocuarto por una sanción a Oliver Bearman (Haas).

Ante esto, el argentino habló sobre el rendimiento del monoplaza: “Igualmente falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor porque nos está costando bastante”.