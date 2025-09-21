Julián Álvarez estalló contra el Cholo Simeone tras el cambio y el DT respondió

El delantero de la Selección Argentina se mostró enojado y el entrenador habló sobre eso en conferencia de prensa.

Julián Álvarez erró un penal en su regreso con el Atlético de Madrid y se marchó enojado tras ser reemplazado por el Cholo Simeone en el empate por 1 a 1 frente al Mallorca .

El cordobés, frustrado, murmuró un “siempre a mí” al llegar al banco de suplentes, gesto que expuso públicamente su malestar . El delantero argentino tuvo la chance más clara en la primera parte, pero su remate desde los once metros fue atajado y el marcador se mantuvo en cero.

A los 62 minutos, Simeone decidió sustituirlo por Alexander Sorloth , decisión que derivó en un visible gesto de disconformidad del ex River. El ingreso del noruego tampoco resultó: fue expulsado a los 72 minutos.

En conferencia, Simeone justificó el cambio: “Julián es el mejor que tenemos ofensivamente, pero necesitamos tenerlo en las mejores condiciones. Entendía que el ingreso de Sorloth podía darnos algo diferente”. Sobre el fastidio del cordobés, el técnico restó dramatismo: “Todos se enojan cuando salen”.

Álvarez volvió a jugar tras superar una lesión que lo había marginado de los últimos partidos, pero su aporte ofensivo volvió a ser insuficiente para un Atlético que acumula frustraciones.

En cinco fechas de Liga, la “Araña” sólo completó un encuentro entero y suma apenas un gol y una asistencia. El empate ante Mallorca prolongó la irregularidad del equipo del Cholo, que otra vez dejó escapar la victoria en los tramos finales. Con el 1-1, el Atlético quedó con apenas seis puntos sobre quince posibles y ya a nueve del Real Madrid, líder del campeonato.

La opinión de Simeone sobre Julián Álvarez hace tan solo una semana

El director técnico del Atlético Madrid, Diego Simeone, se rindió ante el nivel del delantero argentino Julián Álvarez, quien es una de las grandes figuras del equipo de la capital española.

Durante una entrevista para el programa español “El Club Uría”, Simeone fue sometido a un test en el que le daban a elegir entre dos jugadores y tenía que elegir a su favorito.

Allí fue cuando eligió a Álvarez por encima de otras grandes estrellas del fútbol mundial como Jude Bellingham, Mohamed Salah, Pahinha, Cole Palmer, Ousmane Dembélé, Vitinha, Erling Haaland, Pedri, Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Lamine Yamal e incluso uno de sus hijos, Giuliano Simeone. Ante las risas de los periodistas, el “Cholo” sentenció: “Es que a mí me gusta Julián, salvo que me digas Messi”.

Simeone se desempeña en la presente campaña por 15ª temporada como director técnico del Atlético Madrid, equipo con el que ganó LaLiga 2014 y 2021, la Copa del Rey 2013, la Supercopa de España 2014, la Europa League 2012 y 2018 y la Supercopa de Europa 20112 y 2018. Además, en su etapa como jugador en dicha institución conquistó LaLiga y la Copa del Rey en 1996.

Álvarez, por su parte, llegó al club para la temporada 2024/25 y se metió rápidamente en los corazones de los fanáticos del club, ya que en su primer año allí anotó 29 goles y repartió 8 asistencias en 57 partidos disputados.