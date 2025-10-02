La dolorosa eliminación de Juan Manuel Cerúndolo del Masters 1000 de Shanghai

En el último turno de la noche de China, Juan Manuel Cerúndolo , el menor de los hermanos que representan al tenis argentino en el circuito ATP, estuvo a la altura en su debut pero no pudo ganar. En el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai , forzó a un tercer set pero no pudo ante el local Yunchaokete Bu.

En casi tres horas de juego y en un partido muy entretenido, fue victoria por 6-3, 6-7 (5) y 6-3 para el jugador chino que se metió en segunda ronda del torneo más importante de la gira asiática, más allá del buen trabajo del entrenado por Sebastián Prieto, principalmente en el segundo set.

A pesar de esta baja para el tenis argentino en el torneo, cabe recordar que en la jornada ya habían ganado Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli y se sumaron a Sebastián Báez, que festejó el lunes, y a Francisco Cerúndolo, que esperaba ya clasificado en la segunda vuelta.

Pero hablando de las raquetas principales con las que cuenta este torneo, vale destacar que el máximo favorito es el italiano Jannik Sinner, flamante campeón en Beijing, ante la baja del español Carlos Alcaraz.

Los argentinos que debutaron con victoria en Shanghai

El estreno fue ideal para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai con dos triunfos que llegaron por distintas vías. De esta manera, la delegación argentina aseguró una gran presencia nacional para la segunda ronda del torneo que cierra la gira asiática de la ATP.

Beneficiado por el retiro de la sensación francesa del momento, Terence Atmane (68°), Camilo Ugo Carabelli (43°) avanzó por abandono cuando el match estaba 4-4 en el primer parcial. Ahora, el tenista argentino se va a enfrentar con el australiano Alex De Miñaur (8°) en segunda ronda, jugador que ya estaba clasificado de manera directa a esta instancia por ser uno de los cabezas de serie.

Francisco Comesaña (59°), en tanto, impuso condiciones y sacó de plano a Ugo Blanchet (149°), otro tenista francés, con parciales de 6-4 y 6-2 para verse las caras vs. Lorenzo Musetti (9°), el italiano que ya esperaba rival de manera directa en la segunda ronda del certamen.

La mala noticia llegó con Mariano Navone (82°) que no logra despegar. En gran forma tras su final en Hangzhou, Valentin Royer (76°), otro más de Francia, lo eliminó por 3-6, 6-4, 6-4, con remontada incluida en un entretenido juego. El francés, que ganó su noveno partido en los últimos 10 cotejos disputados, se las verá en el siguiente paso nada menos que con el alemán Alexander Zverev (3°).

Recordemos que en la jornada del lunes, Sebastían Baez había ganado su duelo ante el local Zhizhen Zang por 2-6, 6-3, 6-4. En segunda ronda se medirán ante el danés Holger Rune (10°). En esa instancia ya se encuentra Francisco Cerúndolo (19°), quién arrancará el torneo desde esa ronda por ser cabeza de serie y se enfrentará al francés Adrian Mannarino quién en su debut eliminó al italiano Matteo Berrettini por 7-5 y 7-6.