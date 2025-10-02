Inédito: con un argentino como protagonista, Roma erró tres penales en tres minutos

Fue por la Europa League, en la derrota contra el Lille de Francia. El ucraniano Artem Dovbyk falló dos y Matías Soulé uno.

No se recuerda una situación igual en la historia del fútbol, al menos en las últimas décadas. Ocurrió en el partido de Europa League , donde Roma cayó ante Lille de Francia por 1 a 0 por el tanto de Haraldsson , cuando apenas iban 6 minutos de partido.

La nota de la noche en la capital italiana la dio el equipo anfitrió, que falló tres penales seguidos en la misma ejecución, luego de que el árbitro obligara a repetir la ejecución dos veces.

Luego de una clara mano en el área, el delantero ucraniano Artem Dovbyk dispuso de dos oportunidades. En ambos casos, el arquero Berke Özer se tiró a su izquierda y sacó los débiles remates del "9" local, que pateó con una displicencia llamativa teniendo en cuenta el contexto.

El adelantamiento de Özer fue muy claro, sobre todo en el segundo penal. Por eso, el belga Erik Lambrechts, a instancias del VAR, obligó a repetir una y otra vez la instancia desde los doce pasos.

Para la tercera ejecución, el argentino Matías Soulé decidió asumir la responsabilidad, le sacó la pelota a Dovbyk y se hizo cargo del disparo, también con pierna zurda.

Sin embargo, Özer volvió a hacerse gigante para tirarse a su derecha, adivinando la intención y dejar con cara larga al pibe Soulé, que tampoco remató con convicción y lo pagó caro.