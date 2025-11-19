Polémica en el ascenso: limpieza total en un plantel por "falta de actitud" en el último partido

En una decisión fuerte, la directiva de una institución del ascenso emitió un duro comunicado contra los futbolistas.

La polémica en el ascenso siempre está. Además de los ya habituales escándalos arbitrales, no faltan nunca las suspicacias y acusaciones por supuestos arreglos de partidos y apuestas, pero la mayoría de las veces esas denuncias son imposibles de comprobar. Por lo pronto, uno club conocido de la Primera B Metropolitana tomó una decisión fuerte.

San Martín de Burzaco confirmó que realizará un importante cambio en el plantel de cara a la próxima campaña en la Primera B Metropolitana.

La decisión fue tomada por la totalidad de la dirigencia del conjunto del Sur del Gran Buenos Aires, que consideró que los futbolistas del Azul " no demostraron todo su potencial" dentro del terreno de juego en la derrota por 3-1 ante Deportivo Merlo. En caso de ganar, Burzaco ingresaba al Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En cuanto al rendimiento anual, el equipo burzaquense finalizó en el noveno puesto del Grupo A, con 28 unidades, quedando a solo tres posiciones del ingreso al Reducido. En total disputó 20 partidos del Torneo Clausura, con un registro de 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

Con este panorama, la comisión directiva comenzó a delinear el nuevo proyecto futbolístico, que incluirá la llegada de refuerzos y una reestructuración interna con el objetivo de pelear más arriba en la próxima temporada.

La intención es evitar otra campaña irregular y construir un plantel competitivo que devuelva la expectativa a los hinchas de Sanma.

El comunicado oficial de San Martín de Burzaco

Tras las especulaciones sobre el recambio de un gran porcentaje de futbolistas del primer equipo, la dirigencia de San Martín publicó un comunicado oficial para informarles a los socios cómo continuará la situación.

En el inicio del escrito, la institución expresó: “El plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura, situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.

Por otra parte, el club remarcó que representar sus colores exige “profesionalismo, dedicación y un compromiso constante” con los valores que San Martín promueve desde las divisiones formativas hasta el plantel superior.

Finalmente, el comunicado concluyó: “Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente”.

No son pocos los que especulan con que en el último partido el equipo no dio todo lo que tenía para ganar. De todas formas, lo más probable es que justamente quede en eso y no se avance, a menos que haya pruebas contundentes.

Incluso hubo insultos de los hinchas a través de las redes sociales, ya que los acusan de haber favorecido a Merlo para que se salve del descenso.

Por lo pronto, la mayoría de los futbolistas deberán buscarse club para el torneo que viene.