River recibe a San Martín de San Juan con varias sorpresas: hora, formaciones y TV

El Millonario, ya clasificado en la Copa Libertadores y Copa Argentina, busca continuar con su buen momento en la Liga Profesional.

River , líder con 12 puntos, recibirá este domingo a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.15 horas , con el arbitraje de Darío Herrera mientras que Germán Delfino estará en el VAR . La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe , el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. El ´Millonario´ no estuvo a la altura del encuentro, llegó a los penales por imprecisión del ´Tatengue´ y, nuevamente como contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a salvarlo del papelón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1961947160271802509&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a San Martín de San Juan por la fecha 7 del #TorneoBetano Clausura 2025. #VamosRiver pic.twitter.com/FbcZhEED0R — River Plate (@RiverPlate) August 31, 2025

En relación con lo que fue esta trabajada victoria por penales ante Unión, el director técnico solo mantendría como titular a un solo jugador ante San Martín de San Juan: el arquero Armani y el defensor Lautaro Rivero. A estos dos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.

Para este partido ante Boca, el entrenador ex San Lorenzo repetiría el mismo equipo que le ganó al Lobo con el gol de Marco Iacobellis.

Estas son las probables formaciones de River y San Martín de San Juan

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo B - Séptima fecha

River Plate vs San Martín de San Juan

Estadio: Monumental, Buenos Aires.

Monumental, Buenos Aires. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. Horario: 19.15

19.15 TV: TNT Sports.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis, Sebastián González, Santiago Salle; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Se acercan las elecciones en River

River ya comienza a palpitar sus elecciones del próximo 1 de noviembre, en las que el socio elegirá al sucesor de Jorge Brito. Cinco candidatos competirán por la presidencia del club, entre ellos Stefano Di Carlo, representante de la lista oficialista.

Di Carlo, actual Secretario General del club, presentó además a quienes lo acompañarán en su agrupación, que buscará en las urnas continuar al frente de la institución.

El resto de los aspirantes también formalizó su presentación ante la Junta Electoral, presidida por Ignacio Villarroel. En los próximos días, esta entidad podría realizar observaciones si detecta irregularidades en las nóminas, y en cinco días más se confirmarán oficialmente todas las candidaturas.

Además, las listas tendrán un plazo de cinco días adicionales para realizar correcciones, de modo que en diez días queden definidas todas las postulaciones.

Los socios irán a las urnas el sábado 1 de noviembre, desde las 10 hasta las 20, y podrán impugnar su voto si fuera necesario. Para esta elección se implementará el voto electrónico.

Podrán participar los socios mayores de 16 años que cuenten con al menos tres años de antigüedad hasta el 31 de agosto de 2025, es decir, aquellos que se asociaron hasta el 31 de agosto de 2022.