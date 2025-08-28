River va por los cuartos de Copa Argentina contra Unión: las posibles formaciones

El Millonario y el Tatengue van por el último boleto a los cuartos de final de la competición más federal del fútbol argentino.

Se define al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina . Esta noche, River y Unión de Santa Fe se enfrentarán en Mendoza y definirán al rival de Racing en la próxima ronda del certamen más federal del país. El Millonario viene de una dura seguidilla de partidos, pero quiere seguir con vida en las tres competencias que encara en este segundo semestre del 2025.

Por su parte, el Tatengue busca dar el batacazo y meterse entre los ocho mejores de este torneo por primera vez desde 2016. De esta manera, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina, el River de Marcelo Gallardo se enfrenta ante el Unión de Leonardo Madelón en el en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El partido entre el Millonario y Unión se disputará a partir de las 21:15 horas y se podrá ver en vivo a través de la señal de TyC Sports.

image

River viene de eliminar en los 16avos de final a San Martín de Tucumán con goleada incluida por 3 a 0, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Por su parte, Unión viene de sacar en duelo de santafesinos a Rosario Central. Aquel partido fue previo al regreso de Ángel Di María al Canalla y terminó 0 a 0. El Tatengue obtuvo la clasificación al ganar los penales por 3 a 1.

Las posibles formaciones para esta noche

El equipo que Marcelo Gallardo tiene pensado parar esta noche está conformado por Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Juan Portillo, Marcos Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio o Juanfer Quintero, Sebastián Driussi y Maxi Salas. De esta manera, el Muñeco no se quiere guardar nada para un River que quiere dar pelea en todos los frentes.

Mientras que el equipo que dirige Leonardo Madelón parará con el siguiente once: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Claudio Corvalán; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Mateo Del Blanco; Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia o Cristian Tarragona. El Tatengue, que está sexto en su zona del Torneo Clausura, en puestos de clasificación, y que en la tabla anual está más cerca de los puestos de descenso que los de copas, busca seguir con vida en el certamen con chances de pelear por un título y la clasificación a la Libertadores.

image

El árbitro del partido será Andrés Gariano, sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, mientras que para el cuarto árbitro está noche fue designado Matías Billone, réferi que es más conocido por su labor en el fútbol del ascenso del interior.

El encuentro que se pondrá en marcha a las 21:15 se podrá ver en vivo a través de la señal de TyC Sports. Luego de lo que fue el sufrimiento en la vuelta de octavos de la Libertadores ante Libertad, hoy River buscará la clasificación y tratará de que sea lo más claro posible.

El duelo entre el Millonario y el Tatengue se disputará el jueves 28 de agosto a las 21.15hs en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.