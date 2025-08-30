Tetra Chapelco: Facundo Romera y Yanina Ferroni ganaron en esta histórica nueva edición

Ante la ausencia de nieve cambiaron el esquí por un circuito de running. Esta 38° edición del Tetratlón Chapleco será recordada por una apasionante definición.

En un impresionante duelo entre los punteros Maximiliano Morales y Facundo Romera , el Tetratlón de Chapelco vivió una edición única, que será recordada por la ausencia de nieve y por una gran definición entre titanes.

A las 9 horas de este sábado se largó la 38° edición del Tetra Chapelco , la carrera que es pionera en combinar deportes de montaña y la primera en incluir al esquí como disciplina.

La ausencia de nevadas durante el invierno 2025 hizo que el Comité Organizador tomara la decisión, sin precedentes, de cambiar la disciplina de esquí de la primera etapa por un circuito de running en el Cerro Chapelco , ante la imposibilidad de consolidar un circuito de esquí seguro y apto para la competencia. Por eso, esta edición del Tetra fue única e inolvidable.

TETRA 2025 MTB 1

Con un inusual paisaje de fondo, la largada fue una apasionante trepada en ascenso por las pistas de Chapelco, seguida de ascensos por medios de elevación, descensos por senderos y pistas hasta llegar al parque cerrado de esquí, en La Base. La etapa de mountain bike comenzó su circuito en Chapelco hacia la zona de El Balcón, para luego adentrase por caminos y senderos del parque Nacional Lanín y de las Comunidades Mapuches.

TETRA 2025 Run 1

El Lago Lácar se presentó amigable en un principio y luego fue complicando a los competidores con un fuerte viento puelche. El último tramo de la carrera fue definitorio para muchos corredores, teniendo en cuenta que las piernas ya habían cumplido una etapa inicial de running de montaña. El público se acercó a diferentes tramos del circuito para alentar a los competidores, y a alentarlos con emoción en la llegada, en pleno centro de San Martín de los Andes.

El gran duelo

Los atletas de elite Facundo Romera y Maximiliano Morales brindaron un gran espectáculo desafiándose el primer puesto en todas las etapas. Romera terminó el circuito de running pocos segundos antes que Morales y en la etapa de mountain bike fue Morales quien le descontó dos segundos a Romera. El duelo en el lago fue épico, ya que remaron a la par sin dar tregua al remo, terminando la etapa con una ventaja de Facundo Romera, quien definió a lo grande en el tramo final.

TETRA 2025 KAYAK (1)

Tetra 2025: Una edición única

El resto de los competidores también cumplió una excepcional competencia, a quienes les quedará el sabor único de haber participado de aquella la edición del Tetra en que hubo que dejar las tablas horas antes de la carrera, y preparar las piernas para largar en zapatillas y a pleno trote por la montaña.

Los ganadores

Una vez más el ganador resultó Facundo Romera, de San Martín de los Andes, Neuquén, quien también fue el ganador de las ediciones 2024, 2023 y 2007. Cumplió el recorrido total en 4h 06m 29s. Haber obtenido el primer puesto en tres años consecutivos lo convierte en merecedor de la Copa Challenger que lleva el nombre de José Vaccarezza, en honor al creador de la transmisión radial de esta carrera.

Tetra Cahepco- Morales- Romera

En la llegada, Romera expresó: “Sabía que tenía que ´aguantarlo´ a Maxi Romera en el kayak y me la jugué corriendo, tenía que hacer una carrera inteligente. Fueron muy emocionantes los últimos metros, gracias a la gente por el aliento, impresionante”

El segundo puesto fue para Maximiliano Morales de Gral. Roca, Rio Negro, con un tiempo de 4h 13m 17s. Fue ganador en 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, así como subió al podio en 2° y 3° lugar en varias ediciones.

El tercer lugar correspondió a Santiago Gonzalez, de Villa la Angostura, Neuquén, quien obtuvo la segunda posición en 2024 y en 2023 En esta oportunidad, completó la carrera en 4h 20m 21s.

Yanina Ferroni de Gral Roca, Rio Negro, volvió a conseguir un glorioso primer lugar. Yanina fue ganadora de las ediciones 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y salió segunda en 2021 y 2024. Esta vez cumplió un tiempo de 05:24:45hs.

La mendocina, oriunda de San Rafael, Maria Romina Moreno llegó muy emocionada en segundo lugar y es la primera vez que sube al podio del Tetratlon de Chapelco, con un tiempo de 05:48:21hs.

Completó el podio femenino, Antonia Guereña Araiz de Esquel, Chubut, quien llego en tercer lugar con un tiempo de 05:58:35hs.