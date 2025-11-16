Triunfazo épico de Los Pumas: le ganaron a Escocia en Edimburgo y serán cabeza de serie

Los Pumas lograron remontar un partido adverso ante Escocia y se impusieron 33-24 en el estadio de Murrayfield . El equipo dirigido por Felipe Contepomi revirtió un marcador desfavorable de 21-0 y cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas en Edimburgo. Además, con el triunfazo se aseguró la sexta posición del ranking mundial , clave para evitar a las principales potencias en el sorteo del próximo Mundial. La victoria se produjo tras un primer tiempo irregular y una mejora sustancial en el rendimiento colectivo durante la segunda mitad.

El encuentro comenzó con dominio escocés. A los 13 minutos, Jack Dempsey anotó el primer try tras una acción generada por Finn Russell, el apertura de mayor contrato del rugby internacional. Argentina jugaba con 14 por la tarjeta amarilla a Juan Cruz Mallía a los 4 minutos, una situación que complicó la defensa inicial. La Selección logró frenar algunos avances mediante intervenciones de Gerónimo Prisciantelli y mediante el trabajo en el maul, pero tuvo dificultades para sostener la posesión , evitar pérdidas y generar peligro en ataque.

Los europeos ampliaron la ventaja con un segundo ensayo apoyado por Ashman tras el empuje de los forwards. En ataque, el combinado nacional dispuso de dos oportunidades para sumar puntos, pero Mallía falló ambas ejecuciones a los palos . Sobre el cierre de la etapa inicial, una infracción en un line propio terminó otorgando la posesión al contrincante, lo que reflejó un segmento de desorden general. Pese a que los sudamericanos cerraron la etapa con mayor territorio (57% contra 43%) y posesión (56% contra 44%), Escocia manejó mejor la pelota, cometió menos errores y capitalizó sus oportunidades.

En el comienzo del segundo tiempo, un despeje corto y una patada defectuosa de Prisciantelli generaron un nuevo ataque que concluyó con otro try de Ashman para el 21-0 parcial. A los 5 minutos del complemento, Contepomi realizó cinco cambios simultáneos: ingresaron Thomas Gallo, Francisco Coria, Pablo Matera, Tobías Moyano y Santiago Carreras. Estas modificaciones modificaron claramente la dinámica del juego: la reacción comenzó tras un pase largo de Russell interceptado por Moyano, acción que derivó en un penal y amonestación a Blair Kinghorn. Desde ese penal, Julián Montoya concretó el primer try nacional para el 21-7.

Una extraordinaria remontada que arrancó en el comienzo del segundo tiempo

Con un jugador de más y aprovechando la amplitud de la cancha, Isgró marcó un nuevo try para reducir la diferencia a 21-12. Con los del Viejo Continente nuevamente completos, Russell sumó tres puntos para el 24-12, pero Argentina mantuvo la iniciativa mediante ataques de los forwards. Rubiolo descontó y dejó el marcador 24-19; el envión continuó tras un scrum, cuando Moyano inició una jugada que Mateo Carreras continuó y que finalizó Pablo Matera en el ingoal, confirmada por el TMO. Santiago Carreras, a cargo de la conducción en el segundo tiempo, convirtió para el 26-24.

En los minutos finales, los visitantes controlaron el territorio y la tenencia. La Albiceleste se instaló en campo rival y logró un nuevo try por medio de Justo Piccardo, también ingresado desde el banco. Ese último aporte aseguró la remontada y estableció el 33-24 definitivo. La victoria representó un cambio de rumbo durante el desarrollo del partido y un resultado significativo: ahora, Los Pumas serán cabeza de serie de cara a la Copa del Mundo.