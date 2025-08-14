Un ex Boca criticó con dureza a Juan Román Riquelme

El presidente del club recibió críticas por su eufórico festejo por el empate agónico ante Racing en La Bombonera.

Juan Román Riquelme es por hoy una de las personas más cuestionadas en el mundo Boca aún siendo uno de los máximo ídolos que tiene institución y mientras ocupa el cargo de presidente del club. El motivo es el difícil proceso futbolístico que atraviesa el equipo desde el inicio de su gestión en el cual no puede encontrar una racha de buenos resultados que lo saquen del momento.

Es por eso que más allá de la reacción de algunos hinchas, ex jugadores de la institución también enfrentan al presidente del club y exponen sus diferencias a través de las redes sociales. "No gritaste el gol de Carlitos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos (fue el mismo día que no bajaste a saludar a Diego) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca , pero un alivio para los tuyos ", escribieron a través de las historias de Instagram sobre el festejo que efusivo festejo que mostró Riquelme cuando el equipo consiguió empatar el duelo ante Racing.

Fue el exarquero Pablo Migliore quien apuntó sin escrúpulos contra Riquelme , como en otras oportunidades. Luego agregó: "Nosotros decimos que Boca está por encima de todo y de todos. Vos no lo decís y es es casi el único acto de sinceridad de tu parte... Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico... Nadie tiene motivos para querer al dirigente" .

Historia Migliore

El cambio que quiere hacer Juan Román Riquelme en La Bombonera previo a la ampliación

Desde hace tiempo Boca viene coqueteando con la ampliación de La Bombonera que precisa y desea el hincha pero en los planes del club está pendiente. Más allá de la modificación de la estructura para obtener mayor capacidad de asistencia, la comisión directiva del presidente Juan Román Riquelme pretendería realizar una fuerte modificación en la fachada principal.

El ingreso de la calle Brandsen al 805 podría ser modificada ya que es parte del plan de remodelación externa en el estadio. Según trascendió en las últimas horas la CD ampliaría el ingreso principal y pasaría a tener un imponente vidriado por el cual se podrá ver desde afuera hacia el interior de la cancha.

Sin embargo, estas modificaciones del acceso por el que los socios pueden llegar a sus ubicaciones en las plateas media y baja, deben esperar de la aprobación para que se lleven a cabo. Cabe recordar que la comisión xeneize planifica una ampliación para llevar la capacidad a 83 mil espectadores con una obra que contemplaría entre seis y nuevemeses de duración, con un costo estimado de 100 millones de dólares.