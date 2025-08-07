Un histórico jugador de Boca fue lapidario con Riquelme tras disolver el Consejo de Fútbol

Un defensor con recordado paso por el xeneize responsabilizó al presidente del club por el presente futbolístico de la institución.

Juan Román Riquelme dio un fuerte cambio en la conducción de su gestión en Boca y cortó de raíz al Consejo de Fútbol que tan cuestionado fue por los hinchas desde su implementación. La crisis deportiva y el desgaste en un clima turbulento fueron desencadenantes de una decisión tajante que resonó en el mundo xeineize .

Esta decisión fue motivo de análisis y un sinfín de críticas tanto de personas ligadas a la institución como también fanáticos del fútbol que no tienen injerencia con la institución ubicada en Brandsen al 805. Un jugador histórico de la institución fue lapidario con el presidente de la institución y no escatimó en críticas tras la decisión.

“El Consejo de Fútbol era Riquelme , por más que tengas figuritas adelante, es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él ”, esbozó sin escrúpulos el ex defensor xeneize Rolando Schiavi durante su participación en un programa de ESPN. Sumado a esto, agregó: “Por más que se habla de un mánager, va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Román. Todas las decisiones las toma él ”.

Por otra parte el ex jugador realizó un análisis sobre el Consejo: “No tenían peso Chicho y Raúl, la mano derecha era Chelo. El que tiene mejor llegada con los jugadores es el Chelo, el más confiable para los jugadores”.

El polémico comunicado de Boca anunciando la salida de Serna y Cascini

Un par de horas después de que trascendiera extraoficialmente, Boca concretó desde lo formal la disolución del Consejo de Fútbol, al anunciar en sus cuentas oficiales las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini. Ninguno de los dos continuarán en el club, algo que quedó ratificado con la publicación en redes sociales.

Pero más allá del anuncio, a muchos hinchas les cayó mal la forma en la que se valoró a los exjugadores y luego dirigentes del club de la Ribera.

En el comunicado oficial, se destacan los seis títulos obtenidos entre 2020 y 2023 y la promoción de juveniles del club.

Cabe recordar que en ambos casos, tanto el colombiano como el exIndependiente fueron campeones de América y del mundo con la camiseta azul y oro en 2000 y 2003 respectivamente.

Una tarea floja

"Chicho" y "el Mosquito" asumieron su cargo a fines de 2019, cuando el entonces recientemente electo como vice, Juan Román Riquelme, armó el Consejo de Fútbol para tener gente de confianza a su lado.

En esos cuatro años de gestión, el xeneize obtuvo algunos títulos importantes y llegó a la final de la Copa Libertadores, aunque también protagonizó varios escándalos. Uno de ellos fue en la Copa Libertadores 2021, cuando el plantel y los dirigentes se agarraron a piñas tras quedar eliminados ante Atlético Mineiro, luego de un arbitraje adverso.

El conflicto constante con los jugadores que se fueron, la conformación de los planteles, la elección de la mayoría de los entrenadores y el manejo de la comunicación fueron algunos de los varios problemas que tuvo Boca en estos años.

La falla más notable fue cuando el Consejo de Fútbol no anotó correctamente a los refuerzos para la serie de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, a mediados del año pasado.

En términos de gestión, el xeneize obtuvo mejores resultados que el trabajo que se hizo con el plantel profesional.

Esta realidad, además, contrasta con el resto de las disciplinas, donde las comisiones y subcomisiones de cada deporte se han profesionalizado y los equipos que compiten han obtenido varios títulos nacionales e internacionales.

El comunicado oficial de Boca

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años.

Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.

Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división.

Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Club Atlético Boca Juniors

6 de agosto de 2025".