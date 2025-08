Carlos Palacios otra vez en el centro de la polémica: la nueva entrevista que despertó enojo en Boca

El atacante volvió a ser cuestionado a meses de una polémica entrevista para el canal de Colo Colo, su ex club , donde lanzó la insólita frase: "Se habla que uno no puede salir, pero a veces uno quiere salir a disfrutar el momento. Voy por ahí a disfrutar el momento“. Luego de la frase que resonó en el mundo Boca , apareció un video hecho también por el club chileno donde se muestra la intimidad del jugador cuando llega a su casa.

Lo llamativo de las demostraciones y declaraciones que quedan expuestas en el video es que Palacios pareciera desenfocarse del club: "Me pongo a jugar”, confesó al señalar una consola de videojuego. Sumado a esto confesó que no hay comida en su hogar: “Acá no hay almuerzo. No hay nada. En mi casa solo tengo proteína”.