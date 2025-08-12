Un jugador se desmayó en el Masters 1000 de Cincinnati y perdió el partido

El francés Arthur Rinderknech tuvo que abandonar en el segundo set contra Auger-Aliassime.

El Masters 1000 de Cincinnati , uno de los torneos más emblemáticos del tenis mundial, no escapa a los desafíos que suelen acechar al circuito, como el sofocante calor que acompaña gran parte de la temporada.

Es común ver a los tenistas recurrir a bolsas de hielo en el Australian Open , pero esta semana el escenario se repitió en Ohio con un episodio alarmante: el francés Arthur Rinderknech colapsó en pleno partido ante Felix Auger-Aliassime , quien avanzó tras un marcador de 7-6 (7-4), 4-2 y retiro de su rival.

El incidente ocurrió a mitad del segundo set, cuando Rinderknech (N°70 del ranking) cayó al suelo, abrumado por los 32 grados y una humedad superior al 50% . El árbitro Jimmy Pinoargote , su oponente y el equipo médico acudieron de inmediato, aplicándole hielo. Aunque intentó seguir, su estado era evidentemente comprometido, lo que forzó su abandono.

Las imágenes del momento fueron impactantes.

Qué dijeron el jugador afectado y su rival

Más tarde, ya recuperado, el tenista francés bromeó en redes sociales: "Probé el GreenSet en modo plancha. Verdicto: no lo recomiendo. Gracias por los mensajes, estoy bien. ¡Un vaso de agua y listo para la próxima!"

Auger-Aliassime, por su parte, relató a Tennis Channel: "Fue algo repentino. Arthur me dijo que no se sentía bien desde el inicio, pero siguió luchando. Ganar el primer set fue clave. Cuando cayó, dejé de pensar en el juego y me preocupé por su salud. Afortunadamente, se recuperó". El canadiense (N°28) también reflexionó sobre las extremas condiciones: "Parece un horno, incluso para el público. Es un recordatorio de hidratarse y buscar sombra".

El calor no fue el único inconveniente: horas después, un apagón paralizó el torneo debido al sobrecalentamiento de un generador, interrumpiendo los partidos de la sesión vespertina.

Polémica repetida con Rune

El Masters 1000 de Cincinnati comenzó su jornada del lunes a pura polémica, donde el danés Holger Rune (9°) superó por 7-6 (4) y 6-3 al estadounidense Alex Michelsen (33°) en una hora y 33 minutos de juego, asegurando su lugar en octavos de final.

Más allá del triunfo, Rune volvió a ser protagonista por una acción controvertida en el primer set, cuando el video review le dio la razón a Michelsen en un punto reclamado por doble pique.

La situación recordó viejas polémicas del tenista danés en Roland Garros 2023 ante el argentino Francisco Cerúndolo y en Madrid ante Alejandro Davidovich Fokina, lo que mantiene vivo el debate sobre su conducta en cancha.

Embed Otra vez Rune, otra vez la polémica con un doble pique...pic.twitter.com/1Zx2kgrxrz — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 11, 2025

En la próxima instancia, Rune se medirá contra el estadounidense Frances Tiafoe, quien dejó en el camino al francés Ugo Humbert por un doble 6-4.

Además, el italiano Jannik Sinner (1°) dejó clara la diferencia en el ranking y derrotó por 6-2 y 7-6 (8/6) al canadiense Gabriel Diallo (35°).

Siendo dos jugadores que destacan con la potencia de su juego, el desarrollo del partido se asemejó a como vienen siendo los enfrentamientos en el Masters de Cincinnati: con rallys cortos y mucho saque ganador.

En un primer set con muchos quiebres, el primero fue del canadiense, en el segundo juego del partido, aunque Sinner se recompondría y conseguiría tres breaks consecutivos, para llevarse el parcial.

El transcurso del segundo set fue completamente diferente. Diallo empezó a fortalecerse con su servicio y dejó de otorgar quiebres, con un solo break point en su contra. Del otro lado de la red, el italiano parecía imperturbable, esperando su momento y sin equivocaciones.

Ya en el tie-break, el italiano tuvo que levantar un punto de set y, tras una doble falta del canadiense, cerró el triunfo con un saque potente a la T que lo clasificó a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre el estadounidense Tommy Paul y el francés Adrian Mannarino.

Francisco Comesaña y un duro duelo en tercera ronda

El argentino Francisco Comesaña (71°) será el único representante nacional en la tercera instancia del certamen estadounidense, y deberá enfrentar a uno de los jugadores más difíciles del circuito.

El marplatense se medirá con el estadounidense Reilly Opelka (73°), quien, además de ser local, cuenta con un saque potentísimo y un golpe de derecha que les complica la vida a todos sus rivales.

La clave para el jugador de 24 años estará en la efectividad con el servicio propio y el oportunismo con el de su rival, el cual será muy difícil de quebrar pero, si Comesaña encuentra buenas sensaciones con su habitual juego cargado de golpes con slice, podrá inquietar a su rival, de 2, 11 metros de estatura.

Además, el argentino se dará el lujo de darle acción a la cancha central, en la que enfrentará a Opelka en el primer turno, a partir de las 12:00 horas (horario argentino).