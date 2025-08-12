La decisión de Pérfora sobre la Liga Argentina y lo que cuesta comprar una plaza

Luego de la expectativa por una posible invitación que nunca llegó, el Verde seguirá en la misma categoría donde llegó a instancias finales.

En los últimos días se desvaneció la posibilidad de que Pérfora de Plaza Huincul forme parte de la Liga Argentina de básquet . La dirigencia del Verde no recibió la invitación sobre la cual se especulaba a partir de su gran campaña en la Liga Federal y ya tenía decidido que no compraría la plaza en la segunda categoría.

El Verde venía de ganar el Pre Federal del año pasado y realizó una gran campaña en la temporada 2025, donde superó cinco rondas de playoffs y quedó apenas a un triunfo de ascender. En el Barrio Uno y en la región se generó una expectativa importante, a tal punto que en los encuentros decisivos el estadio Malvinas Argentinas se llenó una hora antes del salto inicial.

Los dirigidos por Fernando Claris mantuvieron el invicto en casa, haciendo de su reducto una fortaleza. La caída ante Central Entrerriano en la serie que resolvía uno de los dos ascensos se dio en Gualeguaychú. Lo mismo ocurrió con Talleres de Tafí Viejo , que en la otra semi perdió con Santa Paula de Galves.

Tanto propios como extraños esperaban por la decisión de la Asociación de Clubes acerca de una posible invitación, ya que si Pérfora subía de categoría eso también repercutía en el certamen local.

Finalmente, la AdC le puso sobre la mesa una sola propuesta al Verde e implicaba comprar la plaza. Según pudo averiguar LMNeuquén, el costo era de 100 mil dólares, un monto muy alto para el contexto económico del país.

La dirigencia de Pérfora nunca tuvo intenciones de pagar para jugar en una categoría más arriba, pero sí consideró la idea de aceptar una posible invitación por mérito deportivo, lo mismo que Talleres.

Ahora, el conjunto huinculense se prepara con vistas al próximo Pre Federal, donde defenderá el título. El plantel tendrá algunos cambios con las salidas de Agustín Sánchez y Valentín Navarrete, quienes ya fueron anunciados como refuerzos de All Boys de Santa Rosa.

Números que muestran una realidad

El deporte profesional siempre implica una inversión muy fuerte para competir en el alto nivel. Lo particular del básquet, por estos tiempos, es que varios equipos decidieron dejar de competir por este motivo.

Tras la baja de Hispano de Río Gallegos, el otro que decidió no jugar la Liga Argentina es Zárate Basket, que venía de descender desde la Liga Nacional.

En algunos casos los apoyos son de algunas empresas, pero en general el Estado tiene mucho que ver con la chance de sostener ese tipo de iniciativas.

“No vamos a sostener un proyecto que le implicaría al municipio poner 1.000 millones de pesos anuales. No es un problema de plata, es una cuestión de prioridades. Mientras yo esté, no vamos a gastar esa suma en un equipo de básquet”, aseguró Marcelo Matzkin, el intendente de Zárate.

En la Liga Nacional, Riachuelo mantuvo la categoría, pero lo que no pudo sostener fue su presencia en la elite del básquet argentino y bajará a la Liga Argentina. La decisión de la directiva estuvo directamente relacionada con que el gobierno provincial de La Rioja dejó de apoyarlos económicamente.

Hace algunas semanas se rumoreó que Lanús tenía intenciones de comprarle la plaza, pero eso finalmente no pasó y la Liga Nacional ahora se jugará con 19 equipos.