Un reconocido periodista cruzó a Anello por su desubicada publicación tras la muerte de Russo

Luego de conocerse el fallecimiento el DT de Boca, Anello salió a agraviar a Riquelme en las redes sociales.

Apenas se supo que Miguel Ángel Russo había muerto, el siempre polémico Gabriel Anello salió a criticar a Juan Román Riquelme en las redes sociales. El periodista tiene un encono personal con el ídolo y actual presidente de Boca, además de una estrecha relación con los detractores de Román, entre ellos con el presidente Javier Milei, a quien entrevista muy seguido.

Hace algunos meses, Anello trató a Riquelme de "negro ignorante", lo acusó de robar camisetas del club por millones de dólares y después tuvo que salir a pedir disculpas. Pero el comunicador, cuyo comportamiento agresivo y violento parece no tener freno, volvió a la carga después del fallecimiento de Miguel.

"Riquelme, hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal, tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector. No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo", escribió en su cuenta de X.

anello tuit

Rápidamente, el relator de Radio Mitre generó repudio como cada vez que expresa una de sus desubicadas opiniones.

Lo particular de este caso es que quien lo cruzó es uno de los periodistas deportivos más prestigiosos del país, que no suele meterse en polémicas pero en esta oportunidad lo destrozó. Se trata de Ariel Senosiaín, conductor de TyC Sports y comentarista de los partidos de la selección para esa señal.

Senosiaín citó el tuit de Anello y respondió: "El periodismo requiere sensibilidad, Gabriel. Así como también incluye no usarlo en función de intereses personales. Tal vez en algunos casos eso sea más difícil de entender. Es muy linda esta profesión como para seguir destrozándola".

senosiaín captura

Otros periodistas cruzaron a Anello

En la misma línea, Guido Bercovich, también periodista y conductor de TyC Sports y de CNN Radio, le marcó la cancha a Anello con una contundente respuesta.

"Una reacción tan previsible como increíble. Lo único que vale que es la frase final es lo menos relevante para Anello que la escribe con fórceps y que prioriza politizar una muerte que duele a muchísimos . En seis líneas se muestra lo inhumano que se es", publicó Bercovich en "X".

captura berco

Por su parte, Daniel Retamozo, uno de los principales conductores de TyC, también agregó: "¿No hay límite, Gabriel? Ya usar la muerte de un tipo tan querido como Miguel para saciar tu encono personal, puede sonar a demasiado. El click fácil y la viralización en las redes no puede estar por encima del respeto al periodismo y a la familia".

Anello es un conductor que en los últimos años a ido radicalizando sus posiciones. Hoy Riquelme y el kirchnerismo son sus principales enemigos a los cuales está dispuesto a agraviar para generar violencia hasta las últimas consecuencias.

Una de las características del relator y comunicador de Radio Mitre es que quienes han trabajado con él coinciden en describirlo como un mal compañero, que expone a la gente con la que trabaja a situaciones incómodas o humillantes.

En las redes sociales, la descalificación que ensayó para con Riquelme generó repudio generalizado a partir de las formas y del momento en la cual la esbozó.