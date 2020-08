Día de las infancias: la solidaridad regaló 700 sonrisas

La pandemia frenó muchas de las actividades que los ciudadanos tuvieron en estos 150 días de cuarentena, pero no pudo con este día. En tres puntos de la provincia, vecinos y comedores se organizaron para hacer una colecta y poder regalar juguetes, golosinas y alimentos a 700 chicos en el Día de de las Infancias.

Sin hacer muchas actividades ni juegos, los tapabocas se hicieron presentes en muchos de ellos y, según describen, las medidas de seguridad sanitaria se respetaron. Pero no solo eso: a partir de las donaciones , se distribuyeron cientos de juguetes, alimentos y regalos en Neuquén capital, San Martín de los Andes y el ejido de Los Miches.

Si bien cada uno se organizó y llevó a cabo las actividades como pudo, lo que resaltó en este fin de semana fue la solidaridad neuquina, que primó a pesar de las complicaciones individuales y sociales que se produjeron en estos días de cuarentena.

Los-miches-02.png

TAPA-SOLIDAIRAD.png

· Jóvenes de Los Miches repartieron sonrisas

Al rededor de 200 niños de las localidades de Pilquiñan, Las Cardas, El Boleadero y diferentes parajes como Lileo, Tierras Blancas y la parte urbana de Los Miches fueron a quienes le llegó un juguete, caramelos y un yogur. "Todo fue gracias a la donaciones de los ciudadanos, como así también de varios comercios", aseguró Gabriela, vocera de estos jóvenes, a LMN.

Los-miches-04.png

Los-miches-01.png

"La logística que tiene que ver con el traslado entre las localidades fue gracias a la Municipalidad de Los Miches. Tuvimos un vehículo para nosotros y nos organizamos muy bien. A algunas casas íbamos en él y a otras caminando", agregó y contó que tardaron cuatro días en repartir las dos centenas de sonrisas.

Los-miches-06.png

Los-miches-03.png

"La idea de este festejo particular en medio de la pandemia salió porque no es que lo podemos hacer en el salón municipal como años anteriores. Y el objetivo era estar cinco minutos en cada hogar y poder interactuar con ellos porque los nenes viven en zona de campo y el único punto de encuentro que tenían era ir a la escuela", aclaró Gabriela y puso nombre a quienes pudieron hacer posible esto: Vanesa, Ayelén, Nadia, Gabi, Lorena, Maria, Iván, Reinaldo, Agustina, Caty y Ayelén. "Nosotros fuimos quienes no encargamos de juntar las donaciones, organizar, caminar y repartir todo. Además, estuvieron Beto, quien fue nuestro chofer, y Nicolás Fuentes que nos siguió a todas partes".

Los-miches-05.png

Embed

· "Sueños", la olla popular itinerante que apoyó a tres merenderos

Desde el viernes comenzaron los festejos. Como el calendario lo permitió, esta familia se hizo presente en tres barrios de la capital neuquina: el viernes en Toma Norte, el sábado en el barrio El Trébol y este domingo en el merendero Confluencia.

Juntaron distintos alimentos y juguetes para esos tres días. Comenzaron en la Toma Norte, donde se presentaron unos 120 chicos. "Intentamos e hicimos algunos juegos, siempre con distancia", aseguraron desde esta gran familia que decidieron llamarse "Sueños".

Toma-Norte-01.png

Toma-Norte-03.png

Toma-norte02.png

El sábado, estuvieron en el comedor El Trébol, en donde unos 70 chicos se acercaron y pudieron hacer algunas actividades y juegos. El clima acompañó y "fue una muy linda jornada, a pesar de que se esperaba un poco más de chicos".

El-Trébol-01.png

El-Trebol-02.png

El domingo el merendero Confluencia se "desbordó", ya que asistieron unos 150 chicos. "Muchos niños, fue hermoso ver tantas sonrisas juntas y aprovechamos a dar un vaso de leche caliente. Por suerte habíamos recibido muchas donaciones", aseguraron desde los colaboradores.

Merendero Confluencia 1.png

Merendero Confluencia 3.png

Merendero Confluencia 2.png

Esta familia "Sueños", nació en esta pandemia en donde reparte un plato de comida semanal por diferentes barrios de la capital neuquina. Con donaciones de juguetes y golosinas, pudieron hacer feliz a casi 300 niños.

Embed

· San Martín: alimento por equipo de ski

Lucas Rossini tiene 42 años y es propietario de Avalancha Ski: una tienda de alquiler de equipos en San Martín de los Andes. Si bien la "temporada viene muerta", se propuso continuar con la iniciativa que mantiene desde hace años: dio el equipamiento gratis a niños, a cambio de alimentos para un merendero.

Este año, a pesar de la pandemia y del mal clima que hubo este domingo, recolectó 100 alimentos no perecederos y algunos juguetes más, y sólo dio 30 equipos. "Esto marcó que la gente ayudó por la propuesta y no tanto por lo que recibe a cambio", contó.

San-MArtín.png

Todo lo que se recaudó irá destinado a Merendero comedor club Cordones del Chapelco, una agrupación que queda en las periferias de la ciudad que da de comer a varios chicos.