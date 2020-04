En declaraciones al diario "El Día" de La Plata, reconoció que cuando pase todo el tema del coronavirus "la economía no va a ser la misma y los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto".

"Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me cabe duda que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol. (Claudio) Chiqui Tapia está haciendo un gran trabajo, no nos olvidemos de ésto y ayudémoslo todos porque de ésta salimos todos juntos", aseguró.

Maradona sentenció que quiere continuar en Gimnasia y Esgrima "por mucho tiempo más", y destacó "la relación que tenemos con los hinchas, que es hermosa".

"Me enamoró la pasión y la entrega de su gente, me hacen acordar a los hinchas napolitanos. Creo en los proyectos y en el trabajo que estamos haciendo. Por eso, Christian Bragarnik (su representante) ya está hablando con el presidente para llegar a un acuerdo. Me une una muy buena relación con (Gabriel) Pellegrino, así que no habría problemas para arreglar todo", afirmó.

Maradona continúa la cuarentena en su casa en Bella Vista, y también sigue con la rehabilitación de su rodilla, y expresó que "el primer partido con gente es como cuando ves a tu novia después de unas vacaciones. Y en cuanto a cuándo se volverá a jugar, es una pregunta que no puedo contestar, lo único que espero es que sea pronto".

El "diez" comentó que sigue el trabajo de sus dirigidos a través de whatssapp y está en contacto con sus colaboradores, Sebastián "Gallego" Méndez y Adrián González.

"Es una situación extraña que se vive hoy y tenemos que adecuarnos a lo nuevo, la tecnología hoy es un factor fundamental para no perder ritmo físico", contó Maradona.

LEÉ MÁS

Ya puede verse "Román", la película que Riquelme había prohibido

Osvaldo, del duro diálogo con Guillermo al día que casi lo matan en Roma