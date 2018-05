Echarri candidato

“Por convicción ideológica y por compromiso con el proyecto nacional, popular, democrático y transformador, me gustaría ver en el 2019 a @echarripablo1 como nuestro candidato a jefe de Gobierno de CABA”, escribió D’Elía en su cuenta de Twitter.

Pese a la repercusión mediática que tuvo el tuit, el actor -defensor de las políticas del kirchnerismo- se mantuvo en silencio en las redes.

No lo descarto: Hace un tiempo Echarri dijo que “en un futuro” le gustaría dedicarse a la política.

Convicción e ideología: D’Elía quiere que sea candidato por su compromiso con el proyecto nacional y popular.

Nada descabellado

Tiempo atrás, Echarri había manifestado en Radio con Vos que no descartaba dedicarse a la política en el futuro, aunque reconoció que aún “no era el momento”.

“Construyo desde SAGAI, me voy formando”, agregó en relación con su trabajo en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes. “Hace 10 años era un pichi. Hoy, después de manejar conflictos pesados, tengo un espesor más grande, no suficiente para meterme en el ojo de la tormenta pero no lo descarto”, señaló.

Echarri fue uno de los actores que participaron de la multitudinaria movilización del viernes en el Obelisco, contra el gobierno actual y la vuelta al Fondo Monetario Internacional.