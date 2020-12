eclipse.jpg

“Cuando se produce un eclipse se forma una conexión oscura por el que entran energías negativas que se ven reflejadas en hechos. Y se representan en las personas y esas son afectadas. Hay gente que se siente inclinada a determinadas cosas. Es decir, la luna tiene que ver con las emociones de las personas y para aquellas personas que no están equilibradas se agrava”, apuntó.

eclipse0101.jpg

El próximo evento cósmico será aproximadamente el 20 de diciembre, en donde habrá una conjunción de dos planetas que tienen efectos sobre lo social.

"Júpiter y Saturno son dos planetas sociales y a partir de ser observados desde la tierra con la misma longitud es cuando comienzan los cambios. Y ahí es cuando no sabemos qué va a pasar, depende de cada persona cómo absorba tanta energía, pero es un momento de transición"”, explicó y dejó mencionó que el combo entre la mala energía que podrá entrar por el eclipse sumado a la posibilidad de cambios, hará un "momento complicado para algunos".

Y, por último, el tercer acontecimiento será la cuadratura entre Marte y Plutón, que “está más bien tirando para el día 23”. “La cuadratura son dos planetas que desde la tierra están en 90 grados exactos y en este caso se da entre dos planetas muy poderosos y de mucha energía y de violencia”, anunció.

A eclipse.jpg

Según el astrólogo, esos dos serán, por un lado, el antiguo dios de la guerra, Marte, y por otro Plutón, que está potenciado. “Esos dos se van a dar en la nota y se van acercando”, dijo.

WhatsApp Image 2020-12-01 at 19.49.28 (1).jpeg Profe Leo, astrólogo neuquino

En ese sentido, aseguró que para el 23 de este mes se darán situaciones de “violencia contenida”. “Va a haber conflictos sociales, armados, mucha violencia, la gente va a estar predispuesta a la violencia en todo el mundo”, pronosticó sobre la víspera de Navidad.

El eclipse es uno de esos momento y “no la puerta para esta concatenación de eventos”. “Es que no hay una fecha de inicio, esto ya inició. No es una fecha específica, hay un período. Y estamos en eso, en este momento hay una serie que se dan planetaria que van a generar eso. No es solo el eclipse. Hay una combinación planetaria que viene trabajando y se viene formando y estructurando de tal manera que hasta que eso no se rompa vamos a estar en la puerta del cambio”, desarrolló.

Según relató el Profe Leo “el momento más bravo comenzará ahora y se agudizará el 24 o 25 de diciembre”. “Para las fiestas se puede pudrir todo. Y ahí se desencadenan procesos que se vienen formando, es como que va a rebalsar la olla a nivel social, enfrentamientos políticos”, agregó.

“Este fin de año se abren formas violentas que son una especie de portales, de conductos, por donde justo en este momento que estamos en plena batalla, justo ahí, se van a venir momentos duros”, reafirmó.

Cree que para finales del año 2020 y principios del 2021 se “cambiará la llave de posición”. “Cambiamos, en vez de ir para un lado vamos para el otro. Se cambia todo. Entonces en ese camino estamos. Son cambios bruscos que los que no estén preparados van a ser cambios importantes”, concluyó.