El ajuste del despilfarro

En Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez decidió congelar salarios de funcionarios y echar a unos 350 miembros de la planta política, muchos de los cuales seguirán en cargos de planta del Estado, además de dar de baja líneas de teléfono y alquileres de inmuebles. Con eso, dijo el mandatario provincial, se ahorrará el fisco unos mil millones de pesos por año.

Los gobernantes de la Nación y la Provincia dan por hecho que los recortes que promocionan como el camino a la redención de sus administraciones no perjudicarán las prestaciones del Estado. ¿Por qué no los hicieron antes entonces? ¿Para qué gastaron los millones que ahora recortan si no servían para mejorar el funcionamiento del Estado?

En el fondo del ajuste, los trabajadores con sueldos que rayan el costo de la vida, cuando no están por debajo, esperan por los resultados de sus paritarias, que serán condicionadas en el nombre del ahorro que “vendieron” los gobiernos.