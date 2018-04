El Ciclón sólo piensa en la Copa del 2019

El próximo encuentro del Ciclón será el domingo ante Patronato en Paraná, a las 13:15. El equipo del Pampa Biaggio depende de sí mismo para clasificar a la Copa y si saca 6 de los 9 puntos que quedan, se asegura una plaza.

Conechny, casi libre

El juvenil Tomás Conechny, puede quedar libre si no juega al menos 15 minutos en dos de los partidos que quedan en la Superliga. Por una cláusula en su contrato, el pibe de 20 años, podría solicitar la libertad de acción si eso no se cumple. Biaggio no lo tiene en cuenta, pero igual le daría los minutos.