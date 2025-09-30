Aprendé a hacer estas cookies deliciosas de chocolate

Una receta fácil para hacer cookies de chocolate en casa. En poco tiempo y con ingredientes sencillos se puede lograr.

Galletitas de chocolate para el desayuno o la merienda. Para el cole o el trabajo o sencillamente para tener e ir picoteando. Una receta fácil para hacer unas deliciosas cookies de choco super ricas.

1 huevo

1/2 taza aceite

1 cdta esencia de vainilla

100 g chips de chocolate

galletas-con-chispas-de-chocolate.webp

Desarrollo

En un recipiente batir el azúcar y el aceite.Paso siguiente agregar el huevo, la esencia de vainilla y continuar el batido.

Sumamos la harina que tamizamos previamente, de a poco, logrando formar una masa, por último sumamos los chips de chocolate, amasamos para integrar todo bien.

Enrollamos la masa con papel film formando un cilindro y llevamos al freezer 1 hora aproximadamente.

Pasado ese tiempo cortamos en rodajas de 1 cm (quitamos el film) y las colocamos en una placa con papel manteca o enmantecada directamente

Volvemos a llevar al freezer (un rato/20 minutos aprox) ya que necesitamos que se enfríe la masa para que cuando la llevemos al horno quede mejor.

Precalentamos el horno y lo llevamos a 200 grados. Ponemos la masa de las galletas durante 20 minutos. Retiramos cuando los bordes estén dorados. Dejar que se enfríen y a disfrutar!

chocolate-chip-cookies-2000x1000.webp Cookies de chocolate para cualquier momento del día.

Origen de las cookies de chocolate

Las cookies de chocolate, o galletas con trozos de chocolate, tienen un origen que se remonta a Estados Unidos en la década de 1930. Fueron creadas por Ruth Graves Wakefield, quien era dueña de un popular restaurante llamado Toll House Inn en Whitman, Massachusetts.

La historia cuenta que Ruth estaba preparando galletas cuando decidió añadir trozos de una barra de chocolate semidulce Nestlé, esperando que el chocolate se derritiera completamente en la masa. Sin embargo, los trozos de chocolate mantuvieron su forma y se suavizaron, dando lugar a lo que hoy conocemos como "chocolate chip cookies".

El éxito de estas galletas fue tal que Wakefield hizo un trato con Nestlé: la empresa podría usar su receta e imprimirla en las envolturas de las barras de chocolate, a cambio de un suministro vitalicio de chocolate. Así nació la popularidad de las cookies de chocolate, que se convirtieron en un ícono de la repostería estadounidense y se expandieron a nivel mundial.

Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.