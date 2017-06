“Puede haber uno, dos, tres socios de APTRA a los que les haya llegado algún llamado amistoso diciendo ‘che, si se pueden evitar los discursos, mejor. Ponerlos en un lugar en la transmisión que caiga justo cuando hay que ir rápido a un corte. Sería como blindar la entrega de los Martín Fierro, esa esta es la palabra”, deslizó.

En tiempos donde una buena parte de las estrellas de la tevé manifiestan públicamente su posición política, la presencia de varias figuras afines al kirchnerismo entre los nominados habría levantado inquietudes en el gobierno nacional.

Pablo Echarri, Nancy Duplaá (ternados como protagonistas de ficción dramática diaria por La Leona) y Andrea Rincón (quien compite en el rubro Revelación por su rol en esa tira) son algunos nominados cuya premiación podría posibilitar que manifiesten su rechazo hacia las políticas del macrismo o su apoyo hacia Cristina Kirchner en plena transmisión de El Trece, canal del Grupo Clarín con explícita sintonía con Cambiemos.

Luis Machín, quien integra la categoría Mejor Protagonista en Unitario, y Diego Brancatelli, postulado como Mejor Panelista por su trabajo en Intratables, son otros que integran la lista de “indeseables”.

Ya algunos actores relegados en las ternas habrían dejado entrever razones políticas. Por caso, Gerardo Romano se mostró molesto ante amigos cercanos porque su actuación en El marginal no fue reconocida.

Hace unos días, Miguen Ángel Solá, candidato a ganar el galardón como actor de reparto por La Leona, aseguró en una entrevista que la tira emitida en 2016 sufrió “boicot del gobierno y desde Telefe”, al ser desplazada del prime time. “Supongo que pensó que políticamente no le convenía”, reflexionó el actor sobre la ficción que giraba en torno de la lucha de los trabajadores de una textil que lograron convertirla en cooperativa.

Otro que podría caer en el blindaje es el historiador Felipe Pigna, nominado por su programa Si te he visto no me acuerdo. El reconocido historiador no oculta sus críticas hacia el gobierno nacional.

Reynaldo Sietecase, ternado por su trabajo en Telefe Noticias, es otro periodista que incomoda. Ya levantó polémicas en la entrega del 2016 al dedicar su premio a quienes creen que el periodismo no es funcional a los grupos de poder.

Presión

“Algunos funcionarios pidieron entradas”

Luis Ventura, presidente de APTRA, desmintió que haya recibido llamados de integrantes del gobierno para ejercer presión en los premios. No obstante, reconoció que existen presiones dentro del mundo artístico y que varios funcionarios llamaron para pedir entradas para el evento.