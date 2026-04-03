El polémico regreso de Wanda Nara al país: 18 valijas y mala actitud con la prensa

La modelo y empresaria llamó la atención de todos al regresar de sus vacaciones en las Maldivas junto a Martín Migueles

El regreso de Wanda Nara a la Argentina en las primeras horas de este viernes estuvo cargado de mucha polémica y quedó al borde de un nuevo escándalo en su vida. La empresaria y modelo arribó al país con 18 valijas y en compañía de Martín Migueles , su actual pareja, manteniendo absoluto silencio ante la prensa, pese a la presencia del móvil de Puro Show aguardando declaraciones.

Las preguntas del cronista del programa de El Trece se sucedieron con el mismo resultado: la indiferencia absoluta de la conductora. “¿Cómo estuvieron las vacaciones?“, ”Disfrutaron de Maldivas?" “¿Contenta por que está por salir el divorcio?“, ”¿Qué opinás de que Mauro haya rechazado al juez?“. Wanda caminó sin siquiera responder al pedido de una sonrisa para la cámara, y la misma conducta tuvo Migueles, quien agarró su teléfono celular para evadir la consulta sobre su situación judicial.

Cabe recordar que Wanda y su pareja permanecieron varias semanas entre Asia y Europa, entre otras cosas, aguardando la devolución de sus pertenencias por parte de Mauro Icardi. Según reveló su abogada, Ana Rosenfeld, la mudanza se convirtió en el eje de un nuevo conflicto dentro del proceso de divorcio. “Wanda todavía no vuelve porque todavía está esperando que le den la famosa mudanza que Mauro le dijo que sacó las cosas de ella que tenía en la casa de Estambul”, explicó Rosenfeld el pasado martes en LAM.

Embed - DESVALIJÓ A MAURO ICARDI: WANDA NARA VOLVIÓ AL PAÍS CON 18 VALIJAS

El reclamo de Wanda no solo abarca objetos personales de alto valor económico, sino también elementos con carga sentimental y posesiones de sus cinco hijos. Las demoras en la devolución impactaron en la logística y en la reorganización del núcleo familiar, condicionando incluso la posibilidad de Wanda de retornar al país antes.

Los problemas de la mudanza de Wanda Nara y Mauro Icardi

La mudanza que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi no solo implica el traslado físico de objetos entre continentes. El conflicto se inscribe en un proceso de separación marcado por reclamos cruzados y por la exposición mediática de cada paso. La empresaria se mantuvo en Italia a la espera de la entrega de sus cosas, muchas de ellas aún en la casa de Estambul, donde residió junto al futbolista durante la última etapa de su relación.

Durante la espera por la mudanza y la resolución de los aspectos legales, Wanda mantuvo una agenda de viajes ligada a su situación judicial y personal. El itinerario comenzó en Milán, ciudad a la que viajó para asistir a una audiencia por la división de bienes. En esa etapa, compartió días con Martín Migueles, quien se convirtió en figura recurrente en sus desplazamientos recientes.

wanda nara versus mauro icardi

Terminada la audiencia, Wanda decidió emprender un viaje hacia las Islas Maldivas, un destino cargado de recuerdos personales y familiares, ya que fue habitual durante su convivencia con Icardi y los cinco hijos. El traslado a Maldivas se interpretó como una pausa, un intento de distensión en medio de la tensión judicial y mediática.

La travesía no terminó allí. Posteriormente, Wanda y Migueles se instalaron en Japón, donde alternaron paseos de lujo, turismo y cultura pop. Estos movimientos reflejan tanto la búsqueda de nuevos escenarios como la necesidad de mantener la privacidad ante la exposición constante.