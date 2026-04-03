Quién era Tito, el artista de hip hop que fue encontrado enterrado en Morón

Era conocido como Mike Dee en el ambiente musical y es considerado uno de los pioneros de ese estilo en la Argentina.

La conmoción se apoderó de la escena de la música urbana en la Argentina. Es que Roberto Aleruzzo, mejor conocido como "Tito" por sus más cercanos y como "Mike Dee" en el ambien musical, fue encontrado enterrado en una casa de Morón, Buenos Aires.

Algunos artistas que compartieron escenarios con él le dedicaron sentidos mensajes de despedida en las redes sociales. “Hermano el negro Mike, uno de los pocos que me compartió tarima al comienzo de todo y me grabó cuando yo era muy chico... inolvidable. Pionero máximo del rap, la cultura hip hop y la música urbana argentina desde los 80’s. En paz por siempre en la eternidad”, escribió un hombre a través de Facebook, cuando se conoció la noticia.

La víctima había cumplido 58 años hacía un mes y había formado parte del histórico grupo de rap argentino Bola 8, que nació en la década de los 90 en Rosario. “Justicia por vos Mike, me quedo con los recuerdos y la música que hicimos, se nos fue una leyenda del hip hop”, y “hasta siempre maestro, se nos fue un grande de la cultura y pilar del movimiento”, le comentaron algunas personas de la escena en su última publicación.

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Entre algunos homenajes, fotos antiguas y publicaciones de viejos conciertos, varias personas lo recordaron homenajeándolo por su paso en la música nacional. “Eras como un padre del hip hop para mí y para muchos. Todos los raperos presentes haremos justicia por vos. El rap argentino está de luto. Tenías mucho más para ofrecernos como artista y continuar con tu legado”, le dedicaron. Desde el Sindicato Argentino del Hip Hop también repitieron el pedido de justicia, a través de una historia de Instagram: “que en paz descanses Mike Dee”.

Los detalles del estremecedor caso

El cuerpo de Tito fue encontrado este jueves enterrado en el patio de su casa, ubicada entre Avelino Palacios y Ángel Pache, en el partido de Morón. Aunque hasta el momento no se dieron a conocer más detalles sobre su homicidio, los investigadores analizan la hipótesis de que los autores lo hayan asesinado para quedarse con su casa.

Una vecina habló en diálogo con TN y contó que hasta el miércoles, el hombre había ido a comprar a su kiosco de manera normal, que la saludó y se fue. Por su parte, su esposa no lo veía desde el 5 de marzo, ya que estaba cuidando a su madre, que estaba en una situación delicada.

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Mientras tanto, Rosa Leal, una testigo clave, contó que un hombre que no era del barrio, quien sería el presunto asesino, le preguntó: “¿Qué jabón es mejor para sacar la sangre de la ropa?”, el mismo día que “Tito” desapareció.

El caso quedó en manos de la UFI N°5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, mientras avanzan las actuaciones correspondientes. De momento hay un solo detenido. La conmoción es total en la escena del rap argentino que le toca despedir a uno de sus pioneros del estilo en nuestro país.