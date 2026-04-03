Qué compromisos con empresas chinas se trajo Gaido de su gira por Asia

El intendente Mariano Gaido cerró la gira por Japón y China y destacando los acuerdos firmados con alcaldías y empresas de esas regiones para impulsar desarrollos tecnológicos, científicos, culturales y sociales en la ciudad.

En primera instancia, el intendente comentó que visitó el centro tecnológico de Fengtai , uno de los seis distritos urbanos centrales de Beijing y considerado un motor económico de la ciudad. Tras conocer sus desarrollos en Inteligencia Artificial y robótica, anunció que firmarán un convenio con Fengtai para la retroalimentación, la reactivación y la comunicación del sector privado “para que tengan esa dinámica con Neuquén ”.

También comentó que otro de los acuerdos firmados permitirá a la empresa china Huawei incorporarse a la tercera nave del Polo Científico y Tecnológico de Neuquén . Además, sumarán su tecnología en el Parque Solar que se construirá en la meseta junto a cargadores eléctricos que instalarán para favorecer la movilidad eléctrica.

gaido parque solar

“Huawei nos recibió y llevamos adelante varias acciones. Una de ellas, es la incorporación de conversores para el Parque Solar porque mejora la eficiencia entre un 15 y un 30%. De esta forma, la ciudad tendrá esa tecnología que es de las mejores a nivel mundial. También acordamos la instalación de cargadores eléctricos para unidades 0KM eléctricas con equipos modernos que en 15 o 20 minutos cargan un auto de manera completa”.

Asociación con CALF

Gaido resaltó que, entre los principales acuerdos con la empresa china, anunciaron que se sumarán al Polo Tecnológico con un data center que harán en asociación con la Cooperativa CALF. Además, firmaron un convenio para capacitar profesionales de la Universidad Nacional del Comahue en las instalaciones chinas.

“En el campus de Huawei hay 20.000 trabajadores que se capacitan en ciencia, tecnología e investigación. Entonces acordamos un convenio directo con la Universidad de Comahue con el y el campus de Huawei para que los profesionales, los técnicos y los estudiantes puedan tomar esa experiencia para capacitarse y tener esa relación mutua”, dijo.

Gaido en Tokio planta de residuos

En cuanto a la gira por Japón, el intendente capitalino comentó que Neuquén participa de la Liga de Alcaldes por la Paz. En ese marco, Gaido visitó Hiroshima y acordó traer una muestra artística y cinematográfica que muestra los hechos de 1945 cuando esa ciudad fue bombardeada con una bomba atómica.

“Luego tuvimos reuniones en Tokio específicamente en los centros de administración de residuos que tiene que ver con centros ambientales. Tenemos claro que Tokio es de las ciudades que hace punta en el tratamiento de la basura, la recolección, la separación y eso es muy importante para la ciudad de Neuquén”, agregó el intendente. En este sentido, comentó que Neuquén licitará el CAM este año y buscará que el nuevo concesionario tenga estándares similares a los japoneses.