En 9 fotos: así se vivió el Viernes Santo en la Península Hiroki

Cientos de vecinos eligieron disfrutar de las actividades que ofreció el Municipio a la vera del río, en el marco de Semana Santa.

Este viernes, en el marco de Semana Santa , comenzaron las actividades que el municipio de Neuquén ofrece en la Península Hiroki para que los vecinos puedan disfrutar del fin de semana largo.

Con un clima templado y otoñal que acompañó la jornada, hoy fue el turno de la gran paella , un evento que combinó la buena gastronomía con espectáculos de flamenco, estands de emprendedores y actividades destinadas a las infancias.

La propuesta fue elegida por decenas de familias que se acercaron hasta la vera del río, para gozar de uno de los paisajes más atractivos de la capital neuquina en el marco de una jornada otoñal.

Además de la gran paella de este viernes, la municipalidad tiene programadas actividades para los próximos días. El sábado se realizará una búsqueda educativa sobre flora y fauna del área protegida, con premios de Pascua para quienes completen el recorrido.

Semana Santa en Peninsula Hiroky (9) Maria Isabel Sanchez

En tanto, el bus turístico ofrecerá cuatro salidas para este sábado: a las 10; a las 10.30 el circuito especial de Semana Santa; a las 14.30 el recorrido por Miradores y nuevamente salidas del bus turístico a las 17 y a las 18.

El domingo comenzará con Península Hiroki a las 9, bus turístico a las 10, circuito especial de Semana Santa a las 10.30, minibús costero a las 14.30 y salidas del bus turístico a las 17 y a las 18.

También los visitantes tendrán la posibilidad, durante todo el fin de semana largo, de contar con recorridas guiadas en la Península Hiroki entre las 9 y las 19, con salidas cada dos horas y sin inscripción previa, con punto de partida en el portal de acceso.

Semana Santa en Peninsula Hiroky (3) Maria Isabel Sanchez

Semana Santa en Peninsula Hiroky (11) Maria Isabel Sanchez

Semana Santa en Peninsula Hiroky (8) Maria Isabel Sanchez

Semana Santa en Peninsula Hiroky (12) Maria Isabel Sanchez

Semana Santa en Peninsula Hiroky (13)

Semana Santa en Peninsula Hiroky (10) Maria Isabel Sanchez