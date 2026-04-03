Los invitados a la Mesaza de Mirtha Legrand de este fin de semana

La conductora de la Noche de Mirtha se prepara para otra edición de uno de los programas mas vistos de El Trece

Mirtha Legrand se prepara para otra edición de La Noche de Mirtha, dónde recibirá a grandes invitados. Este sábado 4 de abril a las 21:30, La Chiqui recibirá al protagonista de una de las obras más vistas de cartelera, La cena de los tontos: Martín Bossi.

También estará la conductora de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Florencia de la V, que relatará su experiencia en el escenario con SEX. Malena Guinzburg será otro de los nombres destacados de esta mesa, que está lista para volver a la pantalla de El Trece con Las Chicas de la Culpa.

El último invitado de esta gran noche será Carlos Portaluppi que forma parte de la obra teatral Maldita Felicidad, junto a Pablo Echarri y Paola Krum.

El ataque de risa de Mirtha Legrand por un comentario de Coco Sily

Mirtha Legrand se volvió viral este fin de semana tras protagonizar un divertido momento en la mesa de La Noche de Mirtha el pasado sábado. La conductora no contuvo la carcajada tras un comentario de Coco Sily. Todo ocurrió durante su programa cuando Dani La Chepi, una de sus invitadas, contó cómo comenzó su camino como influencer. La actriz relató que todo se dio cuando se quedó sin trabajo y que incluso llegó a presentarse a trabajar recién operada.

Embed - SE DESMADRÓ TODO: LA MESA SE PUSO HABLAR DE HEMORROIDES E INTESTINOS Y NI LA CAMPANITA FRENÓ EL TEMA

“He ido hasta con la cicatriz de los intestinos, recién operada”, dijo La Chepi. Esa confesión desató la risa de Mirtha quien explicó el motivo de su carcajada: “me río porque nadie confiesa que fue operada de los intestinos”. Sin embargo, la situación fue aun más cómica cuando intervino Coco Sily. “Yo cuento todas mis operaciónes. Conté las hemorroides, que no las cuenta nadie”, dijo el humorista.

Sin poder hablar y a pura risa, La Chiqui se robó todo el protagonismo de esa noche y completamente tentada quería, sin resultados, poner freno a la conversación.

Lejos de que esto sucediera, Sily continuo con la anécdota: “yo me operé de las hemorroides. Un día fui a Brasil, me metí al mar, me bajé el pantalón y le pedi que me cure el culo… pero me tuve que operar”, cerró el actor mientras Mirtha pedía parar con la situación que le generó risa.

Insólito: proponen que Mirtha Legrand entre a los Récord Guinness

La conductora Mirtha Legrand vivió un momento inesperado durante su programa cuando sus invitados propusieron postularla al Guinness World Records por su extensa trayectoria en televisión: la iniciativa surgió en plena emisión y generó sorpresa en el estudio. Todo ocurrió durante una de las emisiones de La Noche de Mirtha, en medio de una conversación distendida. La propuesta fue planteada por los invitados Nancy Pazos y Arturo Puig, quienes destacaron su permanencia histórica en la pantalla.

Embed - Muchaaaaachos... Nancy Pazos propuso postular a Mirtha para el Libro Guinness de los Récords

El primero en introducir el tema fue el actor, quien le consultó directamente por qué nunca había sido candidata a ese reconocimiento internacional. Ante la pregunta, la conductora respondió con naturalidad y entre risas: “No lo sé”. Luego fue la periodista quien desarrolló la idea y explicó el procedimiento necesario para lograrlo. “Lo que tenemos que hacer es documentar tus años en la televisión. No es récord mundial, pero hay que ponerlo en el Guinness y para eso, hay que hacer un trámite”, sostuvo la periodista.

Convencida de la propuesta, la comunicadora también involucró al entorno familiar de la conductora. “Vamos a ayudar a tu nieto para que haga el trámite”, aseguró, en referencia a Nacho Viale, quien forma parte de la producción del ciclo. La reacción de la diva no tardó en llegar, sorprendida por la propuesta que surgía en plena mesaza. Intrigada por la posibilidad, la presentadora decidió consultar directamente a sus invitados sobre el tema.

“¿Ustedes creen que estoy para el Guinness?”, preguntó la animadora, generando una respuesta inmediata y afirmativa por parte de todos los presentes, que respaldaron la idea con entusiasmo. El momento se dio pocos días después de otro evento significativo en la vida de la conductora, quien celebró recientemente su cumpleaños número 99 rodeada de familiares y figuras del espectáculo.