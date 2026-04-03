En 15 fotos: multitudinaria edición del Vía Crucis a la Barda en el Viernes Santo

Bajo el lema “Lo que no podemos perder es el amor”, la comunidad participó de una de las expresiones religiosas más convocantes de la Semana Santa en la ciudad.

La comunidad de Neuquén participó este viernes del tradicional Vía Crucis a la Barda, una de las expresiones religiosas más significativas de la Semana Santa en la ciudad, organizada por la Diócesis de Neuquén y que convocó a familias, jóvenes y adultos en un clima de recogimiento y unidad.

La actividad se desarrolló durante el este Viernes Santo y tuvo como punto de encuentro la intersección de avenida Argentina e Islas Malvinas, desde donde los fieles iniciaron el recorrido hacia la barda en una caminata marcada por la oración, la reflexión y los gestos simbólicos que acompañaron cada estación.

Como ocurre cada año, la propuesta invitó a recorrer simbólicamente el camino de Jesús hacia la cruz , combinando la reflexión religiosa con una mirada sobre la realidad social y poniendo en valor mensajes vinculados a la solidaridad, la esperanza y el amor.

Bajo el lema “Lo que no podemos perder es el amor”, la iniciativa buscó acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles y generar un espacio de encuentro comunitario en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

Durante la caminata, los participantes llevaron cruces sencillas y velas como símbolos de compromiso y oración, en una manifestación que volvió a consolidarse como una de las tradiciones religiosas más importantes del calendario local.

Viacrucis neuquen (1) Claudio Espinoza

Viacrucis neuquen (2) Claudio Espinoza

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