El grito desde el interior

Cada semana parece ser peor que la anterior. No alcanzamos a levantarnos del golpe que nos provocó que un policía de Piedra del Águila ejecutara a su propia hija y se suicidara luego de no haber aceptado una separación, que otro aberrante femicidio ocurre de nuevo para mostrarnos con demasiada fatalidad que la violencia extrema contra las mujeres no disminuye ni cesa. Al menos no en nuestra provincia. El domingo, el cachetazo fue de frente: un hombre apuñaló a su ex mujer, con la que vivió 17 años y con la que tuvo tres hijos. Ninguno de los casos ocurrieron allá lejos, en Buenos Aires, donde siempre nos dijeron que el infierno tenía sede. No. Estamos hablando de Neuquén, una provincia atravesada desde hace tiempo por el flagelo de la violencia de género y los femicidios.