El programa del Pelado López, con más críticas

“Recién hoy veo por primera vez Las Puertitas del Señor López... ¡te extraño tanto, papá!”, escribió la comediante mientras se transmitía el envío. Con el correr de las horas, el mensaje fue marcado como favorito por casi 3 mil personas y otras 200 lo retuitearon, avalando la opinión de Malena.

Buscando salir de la polémica y aclarando que no tiene nada en contra del Pelado López, la comediante manifestó: “El programa se parece, está claro. No tengo nada contra el Pelado, ningún problema personal. Empezó hace mucho, no lo había visto, pero me llegaban cientos de comentarios que era un afano a La biblia... No quiero que le tiren mier... al Pelado o a Adrián Suar, pero no jodamos, el formato se parece mucho”. Guinzburg no se quedó ahí y continuó: “No digo que fue intencionado, no creo que no se hayan dado cuenta tampoco... Se enamoran de lo que funciona. Si funciona el chimento o el archivo, van con eso. Son épocas”.

Hablando específicamente de su publicación en Twitter, Malena volvió a bajar los decibeles y explicó que lamentó haber hecho ese comentario: “Me arrepentí del tuit porque no me gusta la polémica, el quilombo. Lo arrobaban al Pelado o me pegaban a mí. Me salió ponerlo, uno tiene esos impulsos”.