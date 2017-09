El Santo ganó con lo justo, el Diablo cayó en la última

Más tarde, Independiente en su cancha sufrió una dura derrota ante Lanús en la última jugada del partido y perdió por el mismo resultado. Germán Denis, de penal en tiempo cumplido, le dio la victoria al Granate.

En el Bajo Flores, San Lorenzo presentó un equipo alternativo, porque el entrenador Diego Aguirre decidió preservar a los habituales titulares para el partido de vuelta de cuartos de final del jueves próximo ante Lanús, también por Copa Libertadores, luego de la victoria 2-0 cosechada en la ida.

Cuando parecía que se iba el encuentro en tablas, Alexis Castro ejecutó un tiro de esquina que Senesi cabeceó en el área grande para decretar el triunfo.

"Por suerte el gol sirvió para ganar. En el primer tiempo nos costó un poco el partido, el segundo fue otra cosa".Marcos Senesi. Convirtió el gol de cabeza para la victoria de San Lorenzo.

"Los silbidos son entendibles. No me interesan los insultos. Yo he dado muchas cosas por este club”.Germán Denis. Cumplió con la ley del ex y le hizo un gol al Rojo sobre la hora.

"Este es el camino. Van a ser más los partidos que se ganen que los que perdamos así”.Nicolás Tagliafico. El lateral de Independiente, optimista a pesar de la derrota.

Ley del ex

En Avellaneda, el Rojo y Lanús disputaron un partido muy parejo, el visitante sacó la ventaja en la última jugada del partido y gracias a un ex Rojo: Germán Denis. Acosta se metió al área, Campaña salió a cortar y le cometió penal. El Tanque se hizo cargo de la ejecución (no había tiempo para el rebote) y la mandó a guardar (no lo gritó) para silenciar todo el Libertadores de América.

Festejos visitantes

Belgrano venció 2 a 1 a Argentinos y Unión le ganó 3 a 1 a Defensa y Justicia.