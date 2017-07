El trabajo en Vaca Muerta será para los neuquinos

Conocedor de que las expectativas de muchos neuquinos pasan más cerca de las fuentes de trabajo que se puedan generar que en la cantidad de ceros que tenga el número de la inversión prevista por cada proyecto que se anuncia, el mandatario le dedicó un amplio tramo de una entrevista con LU5.

Las compañías YPF, Total, Pan American Energy y Wintershall celebrada en la sede porteña de la petrolera de mayoría estatal.

Pero la generación de puestos de trabajo no es inocua en Neuquén. Después del anuncio más sustancioso en materia de inversiones, que le correspondió a Tecpetrol, del Grupo Techint, con 2300 millones de dólares a desembolsar hasta el 2021, sobrevinieron levantamientos de los gremios del Petróleo y el Gas Privado y la UOCRA en pos de interferir en la nómina de trabajadores que se sumarán a las tareas en el área Fortín de Piedra.

¿Cómo harán los gobernantes y las empresas para evitar que escalen los conflictos tras este nuevo anuncio? Gutiérrez ensayó una larga respuesta: “Primero que nada, priorizando en los puestos de trabajo, a quienes ya están residiendo en nuestras ciudades, quienes están habitando, los habitantes de la provincia de Neuquén que no tienen trabajo”.

Y prosiguió: “Esto fue lo hablado en Buenos Aires con las compañías, y en reuniones mantenidas con distintos ministros. La prioridad la tienen los que no tienen trabajo. Esto es una regla básica que debe ser respetada. En ese marco, trabajemos, dialoguemos, en situaciones como la que me entero que se vivieron ayer (un tiroteo entre facciones de la UOCRA en Añelo), no van en línea con generar más inversiones. Ahora yo quiero hacer una aclaración o un comentario: esta inversión llevó más de un año para concretarla y ponernos de acuerdo. La economía no es magia, requiere seriedad y de previsibilidad en el tiempo”.

Gutiérrez exaltó el presente de Neuquén respecto de la atracción de inversiones gracias al potencial que tiene la formación de gas y petróleo no convencional.

Y ahí nomás repitió un latiguillo que lo acompaña en cada intervención mediática que lo tiene como protagonista en el último año por lo menos: “En este primer semestre de este año el sector del petróleo y gas ha recibido el 53% de los anuncios de inversión y cuando uno los distribuye territorialmente se encuentra que la provincia de Neuquén ha recibido el 43% de anuncios de inversión, y segundo está la provincia de Buenos Aires con el 18% de anuncios de inversión”.

Para Gutiérrez, “es una oportunidad histórica que tiene Neuquén de llevar adelante una gran revolución industrial. La posibilidad de industrializar en origen sus recursos”. Y, al final de cuenta, una inversión llama a otra, dijo el gobernador en otro de sus párrafos radiales.

Textil Neuquén: ratifican inversión

El gobernador Omar Gutiérrez recibió ayer a Federico Isequilla, presidente de la empresa textil rosarina Proseind, que invertirá 2,5 millones de pesos para instalarse en el parque industrial. Del encuentro, que se realizó en el despacho del mandatario en la Casa de Gobierno, también participaron el ministro de Producción y Turismo, José Brillo, y el gerente comercial de la Región Sur de la empresa, Gustavo Schaufler. Explicó que Proseind “va a contratar en principio a la cooperativa que recientemente se ha formado con las 38 trabajadoras desvinculadas de Textil Neuquén.