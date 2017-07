El hecho quedó registrado por otra persona que presenció la brutal escena que terminó con ambos tras las rejas. Robert Raines estaba robando cosas de valor en el interior de su furgoneta Ford, se alejó y al comenzar a correr, Braswell puso en marcha el vehículo, lo persiguió y consiguió embestirlo desde atrás.

Braswell, de 26 años, no dudó en acelerar para vengarse de su asaltante. “Estaba con mi cartera y salí tras él. Estoy embarazada de cinco meses, tenía mis pertenencias. No estaba dispuesta a dejarlo huir con mis cosas. No hay derecho, no es justo”, dijo la mujer. El sospechoso fue trasladado a un hospital y quedó bajo custodia policial. No sufrió heridas de consideración, pero enfrentará cargos por robo y asalto.