En Ideas todos bailan por un sueldo

La medida de fuerza para cortar toda la producción fue anticipada en los últimos días como ultimátum al no cobro de los sueldos durante los últimos cuatro meses de todos los trabajadores que llevan adelante el programa. Incluidos los miembros del jurado, que con Pampita a la cabeza pusieron en duda su presencia en la final, pautada para el próximo lunes.

Pero hoy hay otra problema grave. Es que el Grupo Indalo no cancela las deudas, incluida la de Tinelli, a quien no le pagaron la gigantesca suma de 40 millones de dólares. Fuentes cercanas al conductor dijeron que esta situación “ya se vivió un par de veces y finalmente la plata apareció”. Aunque agregaron que no saben qué puede llegar a pasar en un futuro con la continuidad o cancelación absoluta del programa. Lo que difiere es que en esta oportunidad la crisis financiera del grupo parece ser mucho más grave. Y si antes de las 18 no se cancelan las deudas de los trabajadores, la junta interna de la empresa avisó que habrá paro.

Los últimos cinco programas de esta temporada, los que contienen las ansiadas semifinales, están por el momento en vísperas de ser reprogramados. Aunque todo dependerá de lo que ocurra hoy. En una carrera contra el reloj.

Lourdes Sánchez le pegó a Pampita por su falta de estudio

Luego de una dura crítica que realizó la integrante del jurado hacia uno de sus movimientos en la pista el viernes en el ritmo clásico, Lourdes Sánchez no soportó la devolución y atacó en Twitter a la modelo. “Años y años para que me vengan a decir que hice demi plié”, publicó momentos después del último show.

La devolución de Pampita hacia Lourdes fue de un puntaje alto, sin embargo mencionó el uso de movimientos fuera de tiempo y descoordinación. La cereza del pastel fue cuando comentó que “había algo raro con el demi plié de Lourdes en algunos momentos, cuando estaba haciendo otros movimientos con los brazos era muy evidente”, errándole a un término básico en la danza clásica con el que al parecer no estaba del todo familiarizada.

La bailarina no la perdonó, y en respuesta a un mensaje de Ángel de Brito, remató en relación a la ignorancia de la modelo: “Se enoja y dice que ella estudió y bla bla, prefiero quedarme con las lindas y correctas devoluciones”. ¿La seguirán delante de Tinelli?.