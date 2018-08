En una escuela de Plottier dan clases temblando de frío

Se trata del establecimiento educativo que se encuentra ubicado en la calle Río Colorado, en el límite con Neuquén, en la zona de chacras.

Paula, madre de una alumna que cursa primer grado en el colegio, contó en comunicación con LU5, que desde abril tienen problemas con las calderas y que, a pesar de los reclamos, no les dan solución.

“Antes de las vacaciones, a tres días de empezar, ya habían suspendido las clases por la falta de calefacción. En la escuela nunca se suspendieron las clases por paro, sino por esta falta de calefacción”, detalló.

Demora: El primer pedido para que arreglen la calefacción fue presentado en abril.

Además, contó que las clases se dan de manera intermitente, aunque “la escuela está helada y no se puede estar”. “Desde e 2 de abril ha habido clases dos o tres días por semana, por el mismo problema. En las dos semana de receso no hubo arreglos. Hace dos semanas no tuvieron clases, volvimos hace ocho días a clases”, indicó.

En este sentido, explicó que las autoridades de la escuela han realizado todo tipo de reclamos en el CPE y a la supervisión del nivel, pero que hasta ahora no han tenido ningún tipo de respuesta. “Ya avisaron a Obras Públicas, y hay que esperar que se acerque a la escuela. La directora va todos los días a esperar que vengan”, manifestó.

