Energicon fortalece su posición en Río Negro

Si bien aun no trascendieron detalles del acuerdo, la información fue confirmada oficialmente por el secretario de Energía rionegrino, Sebastián Caldiero.

La compra de Petrolera del Comahue implica que Energicon se quedará con los bloques Blanco de los Olivos, Puesto Survelin y Don José, que se sumarán a Vaca Mahuida, área que actualmente opera.

La operadora independiente tiene además experiencia en la provincia de Neuquén. En 2009 licitaron 5 bloques en la cuenca de los cuales en 2 hicieron un farm out con Exxon (el mollar y Aguada del puestero). “Se completó el período y no se pasó a fase piloto”, recordó Carlos Fernández, director de la compañía. Actualmente en Neuquén, Energicon tiene el 25% del bloque Loma Ranqueles (ventana de gas seco), que opera Tecpetrol.

Borde de cuenca

Si bien Fernández se excusó de brindar detalles de la operación en la que se encuentra en con Petrolera del Comahue, el interés de Energicon, en la provincia de Río Negro tiene que ver con un camino que transitan otras empresas de calibre pequeño, como President Petroleum, Aconcagua Energía o Vista Oil en el borde de cuenca. Se trata de operaciones convencionales de costos menores y un buen “starting point” que permiten equilibrar el portfolio con inversiones de corto plazo y otras de largo plazo para poder generar cash flow y pensar en el desarrollo de proyectos no convencionales. Desde el Ejecutivo rionegrino Caldiero confirmó que en caso de llegar a un resultado positivo en la compra de los activos de Petrolera del Comahue, Energicon formará una UTE con la estatal rionegrina Edhipsa (10%). El mismo esquema de carry que trabaja GyP en Neuquén.

Proyecciones

Energicon, presentó sus proyecciones de inversión a las áreas de energía de ambas provincias. En Río Negro planean invertir 10 millones de dólares este año y 5 en Neuquén.

Fernandez aclaró que en el caso del bloque Vaca Mahuida, el 70 por ciento de ese monto irá para perforaciones (donde los pozos pueden costar poco más de un millón de dólares) y el resto a instalaciones de superficie. “En el informe que mandamos a secretaria de Energia estimamos que estamos en 50 bcf gas probados. No son reservas porque tenemos que terminar de construir el gasoducto”, agregó.

Neuquén

“En Loma Ranqueles, con Tecpetrol hicimos en 2017 un (pozo) vertical que descubrió 750 metros de Vaca Muerta con 250 buenos y este año empezamos la perforación de un horizontal que estamos en etapa de fractura”, relató Fernández y agregó: “Esperamos tener buenos resultados ahí, por lo que prevemos que dentro de dos años iniciaremos un piloto y la inversión llegará a 70, 80 u 90 millones de dólares. Ahí vamos a depender también de variables macroeconómicas y de condiciones de desarrollo del país”.

Además adelantó que tienen interés en seguir licitando áreas que tiene GyP en el Plan Exploratorio, “y estamos explorando además opciones de corto plazo en la cuenca del Golfo San jorge”, informó.

--> La clave es el tamaño

El desarrollo en la cuenca neuquina, sobre todo para empresas chicas, enfrenta un problema que a criterio de Fernández necesita un “cambio dramático”. Sobre todo en los no convencionales, la ecuación económica se ajusta en el desarrollo de la escala económica. La actividad debe aterrizar en un modo factoría y la incipiencia de la explotación hidrocarburífera deja, sobre todo a las empresas de servicios en un estado de subutilización de sus equipos.

“Esto se va a solucionar, pero estamos con una situación compleja en toda la cadena. Porque yo como operadora necesito de costos que las empresas de servicio no me pueden dar. No cierran los números y del lado de las petroleras necesitamos tener una escala de costos que nos permitan operar con el gas a un precio de 2 o 2,50 dolares el millón de BTU y con un barril a 25 o 30 dólares. Si baja nos ajustamos y si sube a 70 hacemos fiesta. Pero no podemos estar con el riesgo actual de no poder afrontar una baja de precios internacionales”, opinó Fernández y aclaró que “hay gente de primera que combina eficiencia y creatividad” y eso hace bien a la industria, “pero actualmente necesitamos otro nivel de eficiencia de las operaciones y de las pymes locales”.

La clave es hacer más atractivo al mercado argentino para favorecer el desembarco de más empresas como Energicon, algo que en la industria también reclaman otras operadoras o empresarios del rubro.

.