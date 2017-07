Entendió mal, saltó al vacío cuando no debía y se mató

En agosto de 2015, Mol, una joven holandesa de 17 años, decidió participar de un deporte extremo con el grupo de amigos con el que estaba realizando el viaje de aventura, pero un malentendido provocó la fatalidad. La víctima interpretó mal a su instructor de bungee jumping en el cruce entre ambas montañas cantábricas.

“No jump” (no saltar) le había dicho el instructor que estaba chequeando los arneses de seguridad que la sujetaban. Sin embargo, Mol escuchó “now jump” (salta ahora). Y se arrojó al vacío. Aún no estaba atada apropiadamente y murió instantáneamente al caer. El dueño de la compañía de bungee jumping enfrenta ahora cargos por homicidio negligente. La compañía, por su parte, culpó a la joven holandesa por saltar antes de que se le diera el visto bueno para hacerlo.

El pasado 7 de junio, una corte de apelaciones de Cantabria determinó que se puede abrir una investigación criminal en contra del funcionario del parque Aqua21 Aventura. Esa misma corte indicó que hubo demasiados actos de negligencia por parte de la firma como para señalar que todo se trató de un malentendido por el mal uso del inglés. El responsable no requirió a la menor un consentimiento paterno que le permitiera lanzarse y no había estado amarrada correctamente durante su ascenso.

Además, según las leyes españolas, esa práctica extrema está expresamente prohibida en puentes de esas características en todo el país. Pero el instructor también debió tener un inglés más preciso para impedir una tragedia. En lugar de decir “no jump” (no saltar), debió pronunciar “don’t jump” (no saltes) que es la conjugación correcta para detener a alguien. El documento de la Justicia también deja abierta la posibilidad a que la Fiscalía decida los cargos contra el español. El más grave sería el de homicidio por imprudencia o involuntario, por el que arriesgaría penas de hasta 4 años de prisión.

Confuso tiroteo en un hospital de Nueva York

Un sujeto desconocido disparó varias veces dentro de un hospital de Nueva York y provocó al menos una víctima mortal y tres heridos. El atacante murió dentro del centro médico, según confirmaron fuentes oficiales, pero no se informó sobre la gravedad de las víctimas. La policía de Nueva York acordonó el área y, a través de su cuenta de Twitter, solicitó a todos los ciudadanos que evitaran acercarse a la zona. La policía difundió que el atacante era un hombre negro, de 1,80 metros de alto, vestido con una bata blanca de laboratorio, y estaba armado con un rifle M16. El tirador habría sido un ex empleado del Hospital, el doctor Henry Bello, médico de familia. El vocero de la Políca de Nueva York, J. Peter Donadl, confirmó que el hombre fue abatido y que la situación se controló rápidamente. Donald, sin embargo, no precisó detalles y no se ha podido confirmar si el atacante fue abatido por disparos de agentes policiales o si se suicidó.